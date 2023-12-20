В ЕС согласовали реформу бюджетных правил

После продолжительных споров страны-члены Европейского союза договорились о реформе бюджетных правил. Председательствующая в Совете ЕС Испания объявила о достигнутом компромиссе в среду, 20 декабря, после видеоконференции министров финансов стран Евросоюза. Как отмечается в сообщении, соглашение обеспечит "стабильность и рост".

Новые фискальные правила для стран-членов ЕС будут более реалистичными и в то же время эффективными, написал федеральный министр финансов Германии Кристиан Линдер (Christian Linder) на платформе X (бывший Twitter). "Они сочетают в себе четкие цифры по снижению дефицита и коэффициента задолженности со стимулами для инвестиций и структурных реформ", - указал политик.

Большая гибкость в сокращении долгов

Реформа призвана модернизировать существующий Пакт стабильности ЕС, чтобы обеспечить инвестиции и в то же время избежать чрезмерной задолженности отдельных стран-членов, указывает агентство AFP. Согласно долговым правилам, принятым в конце 1990-х годов, дефицит бюджета страны не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Общий долг - не должен превышать 60 процентов ВВП. Обычно государства должны выплачивать пять процентов от суммы долга, превышающего 60-процентную отметку, в год.

Действие пакта стабильности было приостановлено Евросоюзом во время пандемии коронавируса, чтобы позволить странам получить многомиллиардные заимствования для помощь своей экономике. Возвращение к прежним правилам считается опасным для экономического восстановления Европы, указывает агентство dpa. Новые правила, согласованные после переговоров министров финансов Германии и Франции во вторник, 19 декабря, позволят сохранить основные параметры пакта стабильности, но предусматривает большую гибкость в сокращении долгов и дефицитов бюджета для стран с высоким уровнем задолженности вследствие кризиса COVID-19 и войны в Украине.

Теперь предстоящую реформу предстоит утвердить странам-членам ЕС и Европарламенту. Теоретически она может вступить в силу в конце весны 2024 года.

Смотрите также: