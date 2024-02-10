В ЕС предварительно согласовали реформу бюджетных правил

Реформа бюджетных правил, которую обсуждают в ЕС уже несколько лет, в ночь на субботу, 10 февраля, была предварительно согласована на уровне представителей государств - членов Евросоюза и Европарламента.

"Сделка! - говорится на странице в соцсети X, посвященной председательству Бельгии в Совете ЕС. - Новые правила помогут достичь сбалансированных и устойчивых государственных финансов, структурных реформ, стимулирования инвестиций, экономического роста и создания рабочих мест в ЕС".

"Новые правила значительно улучшат существующие рамочные условия и обеспечат эффективные и удобные в применении правила для всех стран ЕС. Они обеспечат сбалансированность и устойчивость общественных финансов, усилят акцент на структурных реформах, а также будут способствовать инвестициям, росту и созданию рабочих мест во всем ЕС. Я рад, что мы нашли сбалансированное соглашение, которое теперь позволит перейти к быстрой реализации", - заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, комментируя соглашение.

Цель реформы бюджетных правил ЕС

На сайте Совета ЕС отмечается, что целью реформы является "постепенное, реалистичное, устойчивое и благоприятное для роста снижение коэффициентов задолженности и дефицита при защите реформ и инвестиций в стратегически важных областях, таких, как цифровая, "зеленая" (перевод экономик стран ЕС на возобновляемые источники энергии. - Ред.), социальная или оборонная области".

"Соглашение также сохраняет обязательство государств-членов представлять национальные среднесрочные структурные фискальные планы", - говорится далее в пресс-релизе.

Согласно долговым правилам так называемого Пакта стабильности ЕС, принятым в конце 1990-х годов, дефицит бюджетов стран Евросоюза не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП). При этом общий долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Обычно государства должны выплачивать пять процентов от суммы долга, превышающего 60-процентную отметку, в год.

Обсуждаемая реформа призвана модернизировать эти правила, чтобы обеспечить инвестиции и в то же время избежать чрезмерной задолженности отдельных стран-членов.

Стимулирование инвестиций в приоритетных для ЕС областях

Как говорится на сайте Совета ЕС , "новые правила будут способствовать структурным реформам и государственным инвестициям в целях обеспечения устойчивости и роста". "Государствам-членам будет разрешено просить о продлении четырехлетнего периода фискальной корректировки до максимальных семи лет, если они проведут определенные реформы и совершат инвестиции, которые повысят устойчивость и потенциал роста, поддержат фискальную устойчивость и будут отвечать общим приоритетам ЕС. К ним относятся обеспечение справедливого, "зеленого" и цифрового перехода, обеспечение энергетической безопасности, укрепление социальной и экономической устойчивости и, при необходимости, наращивание оборонного потенциала", - уточняется далее в документе.

Отмечается, что предварительное политическое соглашение должно быть одобрено Советом ЕС в комитете постоянных представителей и комитетом по экономическим вопросам Европарламента. После этого должно пройти официальное голосование в Совете ЕС и Европарламенте. После принятия текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день.

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