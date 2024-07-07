Прогнозы: на выборах во Франции неожиданно побеждают левые

По первоначальным прогнозам, правым популистам во Франции не удалось добиться победы на выборах. На первое место выходит левый альянс.

Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции на первое место неожиданно выходит левый альянс "Новый народный фронт". Согласно неофициальным предварительным результатам голосования, прошедшего в воскресенье, 7 июля, ультраправое "Национальное объединение" (RN) вопреки ожиданиям может оказаться лишь на третьем месте после центристского блока президента Эмманюэля Макрона, сообщили телеканалы TF1 и France 2 после закрытия избирательных участков.

По их данным, ни одна политическая сила не может рассчитывать на абсолютное большинство мест в парламенте - левые могут получить ориентировочно от 172 до 215 мандатов, сторонники Макрона - от 150 до 180 и "Национальное объединение" с партнерами - от 120 до 152. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест из 577.

Меланшон: Мы готовы править

Лидер левого альянса, в который вошли социалисты, "зеленые" и коммунисты, жесткий критик нынешних властей Жан-Люк Меланшон уже заявил, комментируя результаты выборов, что "Новый народный фронт" готов к управлению страной. Он потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя.

Согласно сообщению МВД Франции , к 17.00 явка на избирательные участки достигла 59,71 процента. На выборах 2022 года этот показатель составил лишь 38,11 процента.

Чтобы попытаться не дать ультраправым получить абсолютное большинство в парламенте, от участия во втором туре парламентских выборов отказались более 200 кандидатов от центристского блока президента Эмманюэля Макрона и левых.

Позиции президента Макрона, который распустил парламент и объявил в стране досрочные выборы после сокрушительного поражения своей партии на выборах в Европарламент, ничего не угрожает - он уже заявил, что намерен остаться президентом до мая 2027 года, когда закончится его каденция. Однако "сосуществование" (так во Франции традиционно называется подобная ситуация) президента-центриста с парламентом, в котором большинство имеют ультраправые - и, возможно, таким же правительством - в любом случае будет непростым.

После оглашения итогов первого тура выборов, на котором уверенно победило "Национальное объединение", во Франции прошли акции протеста против правого экстремизма.