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Парламентские выборы во Франции. Итоги и последствия

Наталья Позднякова
8 июля 2024 г.

Во Франции прошли досрочные выборы в парламент. Победу на них одержал левый альянс "Новый народный фронт". Он опередил и центристов Макрона, и ультраправых Марин Ле Пен. Досье DW.

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Эмманюэль Макрон вместе с супругой голосует на досрочных парламентских выборах во Франции 7 июля 2024 года
Эмманюэль Макрон вместе с супругой голосует на досрочных парламентских выборах во Франции 7 июля 2024 годаФото: Sebastien Jarry/MAXPPP/IMAGO

7 июля 2024 года во Франции после того, как президент Эмманюэль Макрон на фоне поражения его центристского блока на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания, прошли досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал левый альянс "Новый народный фронт", в который вошла крайне левая партия Жан-Люка Меланшона, коммунисты, социал-демократы и "зеленые". По количеству голосов левый альянс опередил и ультраправых "Национального объединения", идеологическим лидером которых является Марин Лен Пен, и центристов из коалиции "Вместе за республику", в которую входит и партия Макрона. После того, как стали известны итоги голосования, премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что намерен уйти в отставку. Кто займет пост премьера пока неизвестно. После выборов во Франции сторонники левых сил устроили массовые беспорядки, празднуя победу левого альянса.  

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