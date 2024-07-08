Парламентские выборы во Франции. Итоги и последствия

7 июля 2024 года во Франции после того, как президент Эмманюэль Макрон на фоне поражения его центристского блока на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания, прошли досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал левый альянс "Новый народный фронт", в который вошла крайне левая партия Жан-Люка Меланшона, коммунисты, социал-демократы и "зеленые". По количеству голосов левый альянс опередил и ультраправых "Национального объединения", идеологическим лидером которых является Марин Лен Пен, и центристов из коалиции "Вместе за республику", в которую входит и партия Макрона. После того, как стали известны итоги голосования, премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что намерен уйти в отставку. Кто займет пост премьера пока неизвестно. После выборов во Франции сторонники левых сил устроили массовые беспорядки, празднуя победу левого альянса.