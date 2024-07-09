Каким будет правительство Франции и кто станет премьером?

По итогам досрочных выборов в Нацсобрание Франции ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Как теперь будет формироваться правительство и кто его возглавит? DW - о возможных сценариях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 июля отклонил прошение об отставке, поданное накануне вечером премьер-министром Габриэлем Атталем, который в то же время выразил готовность руководить правительством до формирования нового кабинета. Макрон попросил Атталя остаться на посту, чтобы "сохранить стабильность в стране", отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что президент отложит сложный процесс формирования правительства до окончания летних Олимпийских игрв Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Первое заседание нового состава Национального собрания состоится 18 июля. Эксперты уверены, что выбор премьера будет нелегким делом, и говорят о том, что Франция оказалась на пороге самого большого кризиса в истории Пятой республики.

Расклад в парламенте после досрочных выборов

Похоже, что Франция после досрочных парламентских выборов, завершившихся 7 июля, вступает в период сильной турбулентности. Три основные политические силы, попавшие в Нацсобрание - левый альянс "Новый народный фронт" (NFP), макроновская коалиция "Вместе за республику" и ультраправое "Национальное объединение" (RN), - могут блокировать действия друг друга, парализовать работу правительства и ввергнуть страну в длительный кризис.

В парламенте Франции ни одна из политических сил не имеет сейчас большинства Фото: Bernd Riegert/DW

По предварительным данным, в новом составе национального парламента Франции (всего в нем 577 мест) у NFP 182 депутата, что значительно меньше абсолютного большинства. У второй по величине фракции "Вместе за республику" - 168 мандатов, ранее у правительственного лагеря было 250 депутатов. Ультраправое "Национальное объединение" получило 143 мандата - больше, чем когда-либо прежде. После выборов 2022 года RN была представлена в национальном парламенте 88 депутатами.

Альянс левых претендует на формирование правительства

Неформальный лидер "Нового народного фронта", основатель ультралевой "Неподчинившейся Франции" (LFI) Жан-Люк Меланшон в ночь после голосования заявил о том, что альянс левых претендует на формирование правительства. LFI составляет самую большую группу - несмотря на все разногласия - в неожиданно созданном перед выборами NFP, куда также входят коммунисты, социалисты и "зеленые". Альянс быстро разработал программу, в которой основное внимание уделяется пенсионной реформе - всегда острому вопросу для французов - а также более справедливой налоговой системе и образованию.

Жан-Люк Меланшон метит в премьеры Фото: Thomas Padilla/AP Photo/picture alliance

Левые, помимо того, что враждуют с центристским лагерем Макрона, далеко не едины. "Внутри альянса значительные разногласия", - подчеркнула в беседе с DW Камиль Лонс из Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Неудивительно, что "Новый народный фронт" пока не смог договориться о едином кандидате на пост премьера. Аналитики указывают, что Меланшон не пользуется благосклонностью других участников альянса, для многих он слишком радикален.

Между тем политики из "Нового народного фронта" сразу же начали борьбу за пост главы правительства. Лидер "зеленых" Марин Тонделье 8 июля заявила, что Макрон должен обратиться к ним "сегодня", чтобы попросить выдвинуть кандидата. А Рафаэль Глюксман, представитель левоцентристской Соцпартии, сказал, что левые должны быть готовы выдвинуть кандидата в течение недели.

Макрон потерял далеко не все

Центристская коалиция "Вместе за республику", поддерживающая президента Эмманюэля Макрона, вероятно, уже не сможет править в одиночку. Однако она, понеся потери, все же заняла на выборах второе место, чего почти никто не ожидал. По оценкам наблюдателей, Макрон хотел вновь заручиться доверием французов, но его расчет не совсем оправдался, хотя и нового провала, который многие сулили президенту после первого тура, также не произошло.

У президента Макрона полная свобода в том, что касается предложения кандидатов на пост премьера Франции Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Рискованный маневр Макрона, распустившего Нацсобрание после поражения его партии и успеха RN на выборах в Европарламент в начале июня, теперь сместил фокус с крайне правых на крайне левых, полагает Камиль Лонс. "Тем не менее психологический сдвиг в сторону правых (во французском обществе. - Ред.) начался всерьез. Избирательная кампания и агитация в СМИ привели к тому, что люди теперь могут говорить то, что не могли раньше", - продолжает Лонс. По ее оценке, расистские, ксенофобские и гомофобные взгляды сейчас высказываются гораздо более открыто, чем до выборов, а голосовать за экстремистские партии стало совершенно нормально.

Впереди у Франции сложный процесс формирования правительства. Согласно законодательству, у президента полная свобода предлагать кандидатов на пост премьера и в любые сроки. Не исключено, что Макрон может попытаться создать некую коалицию либералов-центристов и умеренных левых. Последние, судя по всему, не против. "Теперь мы знаем, против чего голосовали люди, но не знаем, за что на самом деле они голосовали", - уточняет Камиль Лонс.

Премьер-министр Меланшон?

В ходе предвыборной кампании основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон рассматривался как потенциальный кандидат от левых на пост премьера. Известный своей спорной риторикой, критической позицией по отношению к НАТО и Евросоюзу, а также неоднозначным отношением к поддержке Западом Украины, отражающей военную агрессию России, 72-летний Меланшон далек от французского политического мейнстрима.

Софи Порншлегель Фото: Frederike van der Straeten (Berlin 2021)

Но, по словам Софи Порншлегель (Sophie Pornschlegel), эксперта парижского аналитического центра Жака Делора, о том, кто в итоге может стать следующим премьер-министром Франции, на данный момент можно только догадываться. Учитывая споры вокруг кандидатуры Меланшона, более вероятно, полагает эксперт, что этот пост достанется представителю Соцпартии, второй по значимости силе в "Новом народном фронте".

"Меланшону будет трудно, - добавляет Порншлегель. - Думаю, что если он стратегически умен, то не станет этого делать (добиваться поста премьера. - Ред.). Во Франции и так сильна политическая поляризация". По мнению Порншлегель, гораздо легче будет создать правительственную левоцентристскую коалицию с более умеренным лицом.

Сколько займет формирование нового правительства?

По выражению Муджабы Рахмана из аналитического центра Eurasia Group, дело не столько в том, кто должен получить ту или иную должность, сколько в том, смогут ли центристы и левые договориться о правительственной программе. "Это будет очень сложно, потому что левые хотят отменить пенсионную реформу Макрона, у них есть ряд обязательств по налогам и госрасходам, которые не устраивают центристов", - прогнозирует Рахман.

Если потенциальные партнеры достигнут консенсуса по существу, то выбор кандидатов на высшие посты не должен стать большой проблемой. Но все это не будет быстрым и легким, убежден Рахман: "Я думаю, что процесс формирования правительства займет, как минимум, несколько недель, а то и месяцев".

Лучшие и худшие политические сценарии

Политическая система Франции не расположена к коалиционным правительствам и к так называемому "сосуществованию", когда президент и премьер представляют разные политические силы. Софи Порншлегель утверждает, что у обеих сторон - и у левых, и у центристов - есть все основания для того, чтобы коалиция была создана и ультраправые не были допущены к власти.

"Сосуществование" "Нового народного фронта" и Макрона, по мнению Порншлегель не было бы "идеальной ситуацией, но такое уже случалось трижды (в истории Пятой республики. - Ред.) и все как-то срабатывало, пока партии не переходили на полностью крайние позиции".

В свою очередь Рахман опасается, что если переговоры между Макроном и NPF не увенчаются успехом, то Францию ждут недели или месяцы политического хаоса, а то и новые парламентские выборы. "Я думаю, что в лучшем случае нас ждет тупик в Нацсобрании, потенциальный политический паралич, очень слабое и раздробленное правительство национального единства, которое, возможно, не сможет исполнять свои полномочия, - предполагает эксперт. - В худшем случае, вероятно, мы увидим правительство технократов".

Ультраправые не получили большинства голосов в Нацсобрании, поэтому самого плохого сценария избежать удалось, подчеркивает Рахман: "Но, честно говоря, сейчас ситуация во Франции становится менее стабильной и менее понятной, чем до выборов. А это не может быть благом для Франции, ее роли в мире или в Европейском Союзе".

"Это самый большой кризис в истории Пятой республики?", - задается вопросом Гаэль Слиман из социологического института Odoxa. Президент Макрон надеялся внести ясность посредством проведения досрочных выборов, однако "теперь мы находимся в полной неопределенности - в очень густом тумане", подвел итог Слиман.