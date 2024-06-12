Макрон ищет союзников, чтобы победить экстремистов

В конце июня во Франции начнутся досрочные парламентские выборы. Эмманюэль Макрон надеется, что умеренные силы объединятся, чтобы не допустить во власть крайне правых и крайне левых.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии досрочных парламентских выборов призвал социал-демократов, консерваторов и "зеленых" объединиться с его центристским лагерем для формирования будущего правительства. "Есть воля к сотрудничеству со всеми, кто не связан союзами с крайне левыми и правыми. Именно к такому переоформлению политической жизни я теперь призываю с глубоким смирением и решимостью", - заявил он на пресс-конференции в Париже в среду, 12 июня.

"Я убежден, что социал-демократы, радикалы, защитники природы, христианские демократы, голлисты и многие другие наши соотечественники и политики, не захваченные экстремистской лихорадкой и способные сформировать достаточно четкую ось вокруг нынешнего большинства, смогут сотрудничать с этими крупными политическими игроками, чтобы править страной", - отметил Макрон.

Угроза левого и правого радикализма

Президент после неожиданного роспуска Национального собрания 9 июня предупредил об угрозе, исходящей от крайне левого и крайне правого лагерей. Он подчеркнул, что эти блоки не имеют единодушия ни по одному из важных вопросов и не способны сформировать правящее большинство.

"Я твердо верю, что только политические силы, которые сегодня составляют президентское большинство, способны продвигать продуманный, реалистичный и ориентированный в будущее правительственный проект", - указал Макрон.

Президент Франции в ответ на поражение либеральных сил и убедительную победу правых националистов на выборах в Европарламент вечером 9 июня распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Срок президентского мандата самого Макрона истекает лишь в 2027 году.