Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку 8 июля

Габриэль Атталь пообещал подать в отставку после объявления предварительных итогов внеочередных выборов в парламент страны. Неофициальные предварительные итоги указыавют на лидерство левых.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что планирует подать прошение об отставке президенту страны Эмманюэлю Макрону 8 июля на фоне объявления предварительных результатов парламентских выборов. С таким заявлением он выступил в ходе обращения к нации в воскресенье, 7 июля.

"В соответствии с демократической традицией завтра я подам президенту республики прошение об отставке", - заявил Атталь. Он объяснил свое решение тем, что центристской коалиции действующего президента Франции "Вместе за республику" не удалось получить большинства мест в Национальном собрании. При этом Атталь добавил, что останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Габриэль Атталь - самый молодой премьер в истории Франции. Пост он получил в минувшем январе, когда ему было всего 34 года.

Прогнозы: левые неожиданно побеждают на выборах во Франции

Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции на первое место, согласно неофициальным предварительным результатам, неожиданно вышел левый альянс "Новый народный фронт", в который входят крайне левые, коммунистические, социал-демократические и "зеленые" силы. По прогнозу "Новый народный фронт" может получить в новом французском парламенте от 171 до 199 мест.

На втором месте, по предварительным данным, расположился центристский блок президента Макрона, которому отводят от 152 до 169 мандатов. Третьим может стать правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, которое может провести в парламент от 134 до 152 депутатов. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест из 577.