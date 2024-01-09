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Премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь

Ольга Лебедева
9 января 2024 г.

После отставки Элизабет Борн правительство Франции возглавил Габриэль Атталь, занимавший должность министра образования. Он стал самым молодым премьером в истории Франции и первым открытым геем на этом посту.

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Президент и премьер Франции Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь
Эмманюэль Макрон и Габриэль АттальФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Президент Франции Эмманюэь Макрон назначил премьер-министром 34-летнего Габриэля Атталя, до этого занимавшего должность министра образования страны. Об этом во вторник, 9 января, сообщил Елисейский дворец. Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции, а также первым открытым геем на этом посту, отмечает агентство AFP. Ожидается, что в ближайшее время он произведет перестановки в правительстве. Возглавляя министерство образования, Атталь, в частности, выступал за запрет ношения длинных мусульманских платьев в школах и тестовое введение школьной формы.

Отставка Элизабет Борн

Накануне ушла в отставку с должности премьер-министра Франции Элизабет Борн, подав прошение об уходе менее чем после двух лет пребывания на посту главы правительства. В своем обращении по случаю отставки Борн высказалась за продолжение намеченных реформ. Эмманюэль Макрон поблагодарил ее за работу в качестве премьер-министра. "Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день", - написал Макрон в соцсети Х.

Элизабет Борн возглавляла правительство Франции с мая 2022 года и была второй в истории Франции женщиной в должности премьер-министра. Срок ее правления проходил под знаком непопулярной пенсионной реформыи спорных иммиграционных реформ. Оппозиция обвиняла ее в частом использовании конституционной статьи, предполагающей отказ от длительных парламентских дебатов.

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