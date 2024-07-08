Во Франции подвели итоги парламентских выборов

Во Франции подвели итоги досрочных парламентских выборов. Результаты со ссылкой на министерство внутренних дел издание Le Monde публикует в ночь на понедельник, 8 июля.

Согласно обнародованным данным, лучший результат показала левая коалиция "Новый народный фронт", получившая 182 депутатских мандата. На втором месте - центристская коалиция действующего президента Франции Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" (168 мест), на третьем - правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места). Следом за ними расположились консерваторы из партии "Республиканцы" (45 мест). Оставшиеся мандаты между собой разделили независимые депутаты и представители малых объединений.

Избранному парламенту Франции предстоит сформировать правительство

Жан-Люк Меланшон, один из лидеров левого "Нового народного фронта", в состав которого вошли крайне левые, коммунистические, социал-демократические и "зеленые" силы, уже отверг возможность формирования коалиции между левыми партиями и центристским блоком Макрона. Вместо этого он призвал президента Франции поручить "Новому народному фронту" самостоятельно сформировать правительство.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, также не готов образовать коалицию с левыми силами. Об этом он заявлял в ходе предвыборной кампании два раза: в интервью газете Le Parisien и после заседания кабинета министров Франции 3 июля.

Лидеры правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордан Барделла также отвергли возможность участия в коалиционном правительстве. "Мы не можем принять вхождение в состав правительства, если у нас не будет возможности действовать", - заявила Ле Пен в интервью радио France Inter 2 июля. "Если мы не сможем поменять действующую политику, если мы не сможем действовать, это будет худшее предательство, которое мы можем допустить в отношении наших избирателей", - добавила она.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку 8 июля

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что планирует подать прошение об отставке президенту Макрону 8 июля на фоне объявления предварительных результатов парламентских выборов. Атталь объяснил свое решение тем, что центристской коалиции действующего главы государства не удалось получить большинства мест в Национальном собрании. Атталь добавил, что останется на посту премьера до формирования нового правительства.

Габриэль Атталь - самый молодой премьер в истории Франции. Он получил пост в минувшем январе, когда ему было всего 34 года.

В Париже начались беспорядки после выборов

Сторонники левых сил устроили беспорядки в центре Парижа после объявления предварительных итогов голосования. Как писали корреспонденты французских СМИ с места событий, празднующие победу левой коалиции парижане нападали на полицию, применяя петарды, дымовые шашки и другие предметы. На видео, которые публиковали СМИ, видно также, как протестующие громят остановки, витрины магазинов и кафе. Полицейские, в свою очередь, применяли слезоточивый газ и задерживали отдельных погромщиков.

По данным парижской полиции, всего в демонстрации на площади Республики в центре столицы приняли участие около 8000 человек. Сколько из них поучаствовали в беспорядках - неизвестно.

Французское издание Le Figaro сообщило также об одном пострадавшем правоохранителе во французском Нанте. В него, как пишут журналисты, празднующие победу левой коалиции запустили бутылку с зажигательной смесью.