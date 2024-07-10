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ПолитикаФранция

Кто входит в левый альянс во Франции, победивший на выборах?

Давид Эль | Наталья Позднякова
10 июля 2024 г.

В левый альянс во Франции входят несколько партий. Объединившись, они заняли первое место на парламентских выборах. Но смогут ли они согласовать кандидатуру премьера, и кто это может быть?

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"Новый народный фронт" одержал победу на досрочных парламентских выборах. Социалисты во главе с Оливье Фором ликуют
"Новый народный фронт" одержал победу на досрочных парламентских выборах. Социалисты во главе с Оливье Фором ликуют Фото: Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance

Сразу после выборов в Европарламент 9 июня Францию ожидали два больших политических сюрприза. Вечером того же дня президент страны Эмманюэль Макрон, чья партия в составе центристской коалиции "Вместе за республику" проиграла выборы, объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочного голосования. А уже на следующий день разобщенные силы левого политического лагеря Франции удивили всех, заявив о создании альянса "Новый народный фронт" (NFP). Объединившись в коалицию, они хотели не допустить того, чтобы победу на досрочных выборах в национальный парламент одержали ультраправые из "Национального объединения" (RN), идеологическим лидером которого является Марин Ле Пен.

Левый альянс достиг своей цели: одержав неожиданную победу во втором туре досрочных парламентских выборов 7 июля, он стал крупнейшей политической силой и находится на пути к власти. "Новый народный фронт" готов управлять страной", - заявил Жан-Люк Меланшон, лидер входящей в альянс крайне левой партии "Неподчинившаяся Франция" (LFI). "Мы победили и теперь будем править", - сказала генеральный секретарь французской партии "зеленых" Марин Тонделье, которая считается одним из главных инициаторов создания нынешней левой коалиции.

Глава крайне левой партии Жан-Люк Меланшон хотел бы стать премьер-министром Франции
Глава крайне левой партии Жан-Люк Меланшон хотел бы стать премьер-министром ФранцииФото: Thomas Padilla/AP Photo/picture alliance

А лидер социалистов, также входящих в альянс, Оливье Фор подчеркнул, что "Новый народный фронт" должен открыть новую страницу в истории Франции". Из его заявления следует, что Социалистическая партия в составе левого альянса не хотела бы сотрудничать с представителями центристского лагеря президента Макрона.

Кто входит в левый альянс?

Социалисты - единственная партия в левом альянсе, уже имеющая опыт работы в правительстве. Представителями Социалистической партии были два президента Франции: Франсуа Миттеран (1981-1995) и Франсуа Олланд (2012-2017). У нее также есть опыт так называемого "сосуществования" (дословно "сожительства" - такого политического положения, при котором партия президента не имеет большинства в парламенте и вынуждена работать вместе с правительством, сформированным другой политической силой). С 1997 по 2002 годы премьер-министром был социалист Лионель Жоспен, а президентом - консерватор Жак Ширак.

Лионель Жоспен (слева) и Жак Ширак (справа)
Лионель Жоспен (слева) и Жак Ширак (справа)Фото: epa belga Doppagne/dpa/picture-alliance

Однако социалисты являются лишь второй силой в нынешнем левом альянсе: непопулярность Олланда в 2017 году способствовала подъему его бывшего коллеги по партии Жан-Люка Меланшона, чья партия "Неподчинившаяся Франция" (LFI) в большей степени ориентирована на левый популизм и скептицизм в отношении ЕС. Сам Меланшон в прошлом неоднократно привлекал к себе внимание антисемитскими высказываниями, а до вторжения России в Украину регулярно выражал симпатии Кремлю и до сих пор призывает Францию выйти из НАТО.

Третьим по величине партнером в левом альянсе являются "зеленые" (EELV). Также в коалиции левых сил представлена Французская коммунистическая партия (PCF) и целый ряд мелких и очень мелких партий - например, группа, выступающая за независимость Французской Полинезии.

Грозит ли левому альянсу та же участь, что и его предшественникам?

"Новый народный фронт" создан по традиции предыдущего альянса левых сил, который сегодня считают потерпевшим поражение. Когда Макрон и Ле Пен однажды уже соперничали на выборах 2022 года, Меланшон призвал французских левых объединиться под его руководством. Его альянс "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) в итоге даже стал второй по величине силой в парламенте, но этот успех не привел его к власти, поскольку формирование совместной фракции в Национальном собрании провалилось. Социалисты, коммунисты и "зеленые" не захотели выступать в едином оппозиционном альянсе евроскептика Меланшона.

Сторонники Nupes праздную победу в июне 2022 года
Сторонники Nupes праздную победу в июне 2022 годаФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Между предыдущим альянсом левых сил Nupes и нынешним левым альянсом NFP есть одно ключевое различие. Оно заключается в том, что сейчас не Меланшон выступает в качестве лидера коалиции, как это было в 2022 году, а все лидеры крупных партий, входящих в альянс, представляют коллективное руководство, но без основного кандидата, который по итогам выборов претендовал бы на пост главы правительства.

Политолог Софи Порншлегель (Sophie Pornschlegel) из брюссельского аналитического центра Жака Делора считает, что у нового левого альянса больше шансов на успех: "У них больше причин оставаться вместе, потому что они действительно могут сформировать правительство и осуществлять исполнительную власть - это отличная мотивация, чтобы действовать сообща". Кроме того, по итогам выборов социалисты имеют больший вес в альянсе, а курс в партиях задает новое поколение менее эгоцентричных политиков, продолжает Порншлегель.

От левого альянса к правящей коалиции?

Сможет ли левый альянс воспользоваться своим относительным большинством в парламенте, еще предстоит выяснить. Ведь в преддверии выборов представители некоторых партий, входящих в альянс, высказывались в пользу формирования коалиционного правительства с партией Макрона, против ультраправх Ле Пен. Однако партия Меланшона, в частности, настаивала на том, что не будет сотрудничать с Макроном. И президент Франции тогда также категорически исключил такую возможность.

"Это скорее вопрос о том, кто какие посты получит в новом правительстве, - говорит Софи Порншлегель. - Очень маловероятно, что Меланшона выдвинут кандидатом в премьер-министры, потому что он не сможет работать с Макроном. Но переговоры только начинаются, так что пока трудно сказать, что будет в итоге". В течение этой недели левый альянс хочет согласовать кандидатуру премьера. Однако еще более важным вопросом, по мнению лидера "зеленых" Марин Тонделье, является то, какую политику должно проводить новое правительство.

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