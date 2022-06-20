Итог выборов в парламент Франции - катастрофа для президента Макрона

Президенту Франции второй тур парламентских выборов принес горечь поражения. Хотя только в апреле Эмманюэль Макрон был переизбран на второй срок с приличным большинством голосов, в воскресенье, 19 июня, французы лишили его политическую силу большинства в Национальном собрании, которое необходимо для формирования правительства. Центристский альянс Макрона, получивший название "Вместе", пережил вместо возрождения тяжелый удар.

Во Франции - раздробленный парламент

Возможно, самым шокирующим результатом выборов стало количество проигнорировавших голосование: 54% французов, в основном молодые люди и представители менее обеспеченных слоев населения, не пришли к избирательным урнам во втором туре. Это еще на два процентных пункта больше, чем в первом туре. О политической усталости французов и их разочаровании в парижском истеблишменте во время президентских выборов весной 2022 года уже было написано немало. Указанные цифры подтверждают выводы экспертов и не явно содержат требование фундаментальных реформ политсистемы.

Лидер NUPES Жан-Люк Меланшон хочет стать новым премьер-министром

Те же, кто проголосовал, сделали это таким образом, что ни одному из политических блоков не удалось даже приблизиться к абсолютному большинству, необходимому для формирования правительства. Лидер "Нового народного экологического и социального союза" (NUPES) Жан-Люк Меланшон еще во время избирательной кампании выдвинул свою кандидатуру в качестве нового премьер-министра. Имея около 130 мест, его объединение получает вторую по численности фракцию в Нацсобрании, но по-прежнему далеко от того, чтобы претендовать на создание правительства.

В последние недели 70-летний Меланшон неоднократно заявлял, что Макрон вверг страну в хаос и своего рода социальный ад. Хотя подобные пассажи и принесли NUPES хороший результат и много голосов молодых избирателей, которые не видят для себя больших шансов на карьерный рост, их не хватило для завоевания парламентского большинства.

Успех Марин Ле Пен

С другой стороны партийно-политического спектра успех празднуют крайне правые Марин Ле Пен. Они смогли увеличить число своих депутатов в десять раз ("Национальное объединение" получит от 80 до 90 мест в парламенте. - Ред.) и станут в Национальном собрании третьей по величине фракцией. Это значительно усилит политическое влияние Ле Пен, хотя в то же время давнее негласное соглашение других партий не сотрудничать с "Национальным объединением" останется в силе.

Марин Ле Пен довольна результатом ее партии

"Сегодня вечером французы взяли свою судьбу в свои руки и сделали из Эмманюэля Макрона президента меньшинства", - торжествует Ле Пен. Но только анализ изменений политических предпочтений избирателей покажет, кто на самом деле несет за это ответственность.

Фактически же успех Ле Пен привел к тому, что консерваторы-голлисты заняли неутешительное четвертое место. Их кандидат в апреле потерпел разгромное поражение на президентских выборах, набрав менее пяти процентов голосов. Все попытки возродить традиционно правящую голлисткую республиканскую партию пока не увенчались успехом.

Шок в стане Макрона

Министр финансов Брюно Ле Мэр говорит о "демократическом шоке", но считает, что центристы Макрона смогут продолжать управлять страной. Премьер-министр Элизабет Борн указывает на "поражении страны" в свете серьезных международных проблем, но заверяет, что альянс Макрона "попытается сформировать большинство". Для этого необходимо искать компромиссы и работать над диалогом с различными политическими силами. Борн обещает, что ее правительство продолжит защищать покупательную способность французов от инфляции и сделает защиту окружающей среды центральной задачей политики кабинета. На самом деле это звучит как приглашение левым силам.

Шок в стане сторонников Макрона

Но первоначальный замысел центристов потерпел неудачу. Когда еще считалось, что, согласно прогнозам, президентской партии не хватит всего десятка мест для абсолютного большинства в Нацсобрании, их должны были добрать за счет бывших социалистов и консерваторов. Настоящие правительственные коалиции до сих пор были чужды французской политике. Однако вечером в минувшее воскресенье местные телеканалы интерпретировали результаты выборов как приглашение к развитию политического воображения и использованию Германии как образца.

Однако в качестве партнеров по коалиции для центристов могут рассматриваться только консерваторы из партии "Республиканцы". Их лидер Кристиан Жакоб после неудачного выступления республиканцев заявил, что они - "партия в оппозиции к Макрону", и что вся его партия видит ситуацию именно так. Таким образом, либо Жакоб хочет дорого продать свои голоса, либо он боится, что оставшиеся представители консервативного лагеря также могут раствориться в политическом альянсе Макрона.

Почти все потеряли

Такого результата парламентских выборов в новейшей истории Франции еще не было. В последний раз президент-голлист Жак Ширак потерял большинство в Нацсобрании после выборов 1997 года, когда ему пришлось править вместе с правительством социалистов. Они вместе с коммунистами сформировали большинство, смогли претендовать на пост премьер-министра и в значительной степени нейтрализовать консервативного президента.

Сейчас в парламенте представлены четыре политически столь далекие друг от друга силы, что делает конструктивное сотрудничество маловероятным или, по крайней мере, затруднительным. Правительство Борн сохранится, поскольку его не нужно утверждать в Национальном собрании. Однако, не имея постоянного партнера, сторонникам Макрона придется для продвижения законопроектов в каждом отдельном случае искать ситуативное большинство. Каждое голосование по бюджету будет балансировать на грани провала, что вряд ли создает устойчивую ситуацию в долгосрочной перспективе.

Социологи, которые предсказывали, что альянс Макрона и объединенные левые из NUPES получат значительно больше голосов, также просчитались. Матье Дойре из социологического института Ipsos заявил телекомпании France 24, что все, кроме ультраправых, проиграли на этих выборах. Однако и Ле Пен, и NUPES теперь утверждают, что лишили Макрона большинства. А президент вынужден был признать, что его призыв к французским избирателям не вносить еще больший хаос в международный беспорядок не был услышан.

"Результат выборов - это, возможно, то, чего хотели избиратели", - пояснил Дойре. Так, согласно нового новому опросу, 38% французов хотели бы проведения более левой политики, еще 38% - продолжения нынешнего курса и только 25% - поворота вправо. Однако, по иронии судьбы, Макрону, вопреки этим данным, вероятно, придется сделать сдвиг вправо после таких итогов выборов.

Единственное, что ясно, - это то, что политический импульс со стороны Эмманюэля Макрона и его прежняя уверенность в победе были сломлены. После пяти лет единоличного правления он вынужден искать политических партнеров, что до сих пор не входило в число талантов Макрона. Ему вряд ли удастся провести серьезные реформы во Франции, а если у него и получиться продержаться следующие пять лет на посту президента, то эти годы будут во много раз сложнее, чем первый президентский срок.

Смотрите также:

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Безоговорочная победа президентской коалиции Во втором туре выборов движение нового президента Эмманюэля Макрона одержало безоговорочную победу. По итогам обработки 97 процентов голосов "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получит 331 место в Национальном собрании, сообщило французское МВД.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Почти вровень с прогнозами Всего в ходе голосования распределялись 577 депутатских мандатов в нижней палате французского парламента. Экзитполы предсказывали президентской коалиции от 355 до 403 мест.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Зеленый свет для реформ Победа на парламентских выборах означает зеленый свет для реформ, которые планирует провести Макрон. Среди первых запланированных мер - либерализация трудового законодательства. Макрон также обещал снизить финансовую нагрузку на предприятия и развивать свободную торговлю.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Консерваторы сформируют крупнейший блок от оппозиции Хотя данные экзитполов разнятся, общий расклад сил по итогам голосования примерно понятен. Консервативная республиканская партия может претендовать на 97-133 мест, что вместе с союзниками позволит ей сформировать крупнейший оппозиционный блок. Социалисты получат от 30 до 49 депутатских мандатов.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Крах социалистов Для социалистов это стало сокрушительным поражением. Первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис объявил об уходе со своего поста. "Крах Социалистической партии сегодня не вызывает никаких сомнений. Вся власть - у президента республики", - заявил Камбаделис.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством "Национальный фронт" останется без фракции Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на президентских выборах, получает лишь от 4 до 8 мест. Это не позволяет правым популистам сформировать собственную фракцию в парламенте.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Марин Ле Пен впервые стала депутатом парламента Сама Ле Пен выиграла выборы на своем участке и впервые стала депутатом парламента Франции.

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством Рекордно низкая явка Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени в небольших населенных пунктах и в 20:00 в крупных городах. Голосование во втором туре президентских выборов прошло при рекордно низкой явке избирателей, составившей около 42 процентов. Автор: Ирина Филатова

