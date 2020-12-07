Макрон или Меланшон: какая партия выиграет выборы в парламент Франции

Если на прошедших в апреле во Франции президентских выборах основным конкурентом Эмманюэля Макрона была лидер ультраправых Марин Ле Пен, то на предстоящих 12 и 19 июня парламентских выборах его соперником станет представитель левого лагеря.

Новый народный экологический и социальный союз или NUPES (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale) - так называется недавно созданное политическое объединение левых сил под руководством 70-летнего Жан-Люка Меланшона.

"В парламенте нужны представители рабочего класса"

NUPES пользуется поддержкой, в частности, в парижском пригороде Шевильи-Лару. Здесь на площади среди множества однотипных многоэтажек левые проводят свою избирательную кампанию. Рядом с импровизированной сценой несколько палаток. В одной играют в шахматы, в другой едят и беседуют. Из колонок громко звучит музыка.

19-летний рэпер, который называет себя Лазак, повторяет со сцены слова "Мы и есть город", а несколько зрителей подпевают ему. Среди них Рэйчел Кеке, уроженка Кот-д 'Ивуара, кандидат в депутаты от NUPES. 48-летняя Кеке работает горничной в одном из отелей Парижа и хочет представлять в парламенте интересы тех граждан, которые относятся к менее обеспеченным слоям французского общества.

Кандидат в депутаты парламента Франции Рэйчел Кеке

Благодаря их поддержке левые надеются получить большинство в парламенте. Такой результат пока не прогнозируют, но, предупреждают политологи, сюрприз вполне возможен. "Нам в Национальном собрании нужны представители рабочего класса, чтобы они отстаивали наши интересы", - говорит Кеке в беседе с DW. Она сидит на скамейке недалеко от сцены. Это ее район. Здесь в нескольких сотнях метров расположена многоэтажка, в которой она живет вместе со своими четырьмя детьми.

Кеке впервые баллотируется в парламент. Но интерес к себе у общественности она вызвала еще раньше. В июне 2021 года горничная вместе с коллегами из отелей Ibis и других сетей группы Accor после 22 месяцев забастовки все-таки добилась своего. Владельцы отелей почти полностью выполнили требования протестовавших. "Наши зарплаты, которые были раньше от 600 до 1000 евро, выросли и сейчас составляют от 1300 до 1900 евро. Это показывает, что существует достаточно денег и мы, малоимущие люди Франции, можем зарабатывать больше, - говорит Кеке. - Предвыборная программа NUPES как будто написана для таких, как мы".

Что обещают "левые" своим избирателям?

Союз левых, возглавляемый Меланшоном, кроме прочего, выступает за повышение минимальной заработной платы до 1500 евро (сейчас это 1300), за снижение пенсионного возраста до 60 лет (сейчас - 62 года) и ограничение роста цен на бензин и основные продукты питания. NUPES, как и коммунисты, "зеленые" и и социалисты, которые не набрали на последних выборах в парламент и пяти процентов, выступают в защиту прав женщин, мигрантов и за решение проблем экологии. Кроме того, NUPES хочет национализировать банки и компании энергосектора и каждому жителю Франции гарантировать работу. Левые относятся критично к ЕС и к НАТО и хотят, чтобы Франция вышла из этого альянса.

Кеке беседует с избирателями

С помощью таких аргументов Кеке пытается убедить жителей и жительниц этого района голосовать за левых на парламентских выборах. Одной из них, медсестре Руфин Олле Нне, Кеке вручает брошюру с предвыборной программой. "Становится все тяжелее жить на наши маленькие зарплаты. Но вы действительно верите, что NUPES могут что-то изменить?", - спрашивает медсестра, у которой две детей и скоро должен родиться третий. "Мне кажется, мы сможем. Но для этого нам нужна ваша поддержка", - отвечает Кеке. В этот момент мимо проходят двое молодых мужчин: "Мы на вашей стороне. Мы будем голосовать за вас". Кеке улыбается и кивает им в ответ.

На такую же поддержку рассчитывает и Жан-Люк Меланшон, объединивший для участия в выборах вокруг себя самые крупные партии левого лагеря. Относительно успешный результат на выборах президента он использует как дополнительный аргумент. Баллотировавшийся от своей партии "Неподчинившаяся Франция" Меланшон в первом туре тех выборов набрал 22% голосов избирателей, заняв третье место. Макрон во втором уверенно победил Марин Ле Пен. Но на парламентских выборах основными соперниками партии Макрона являются не правые радикалы, а левые.

Партия Ле Пен, согласно опросам, может рассчитывать всего на 40 из 557 мест в парламенте. NUPES же может уже в первом туре завоевать большинство мандатов. Депутаты парламента Франции избираются на пять лет в одномандатных округах. Кандидат, в первом туре получивший абсолютное большинство голосов (и не менее 25% голосов зарегистрированных избирателей), становится победителем. Если этого не случилось, проводится второй тур среди кандидатов, набравших не менее 12,5%. Для победы в нем достаточно относительного большинства голосов.

Меланшон стремится стать премьером

"Выберите меня премьером", - призывает Меланшон своих избирателей. Хотя в качестве кандидата сам он не баллотируется на этих выборах. Расчет Меланшона таков: если союз левых выиграет, то Макрон должен будет назначить его премьером, иначе парламент вынесет правительству вотум недоверия. Макрон же в интервью французским СМИ сказал, что "ни одна партия не сможет заставить президента".

Меланшон хочет стать премьером-министром

Так есть ли шанс у Меланшона? Французский политолог Бруно Катре считает, что NUPES объединит все голоса левых в первом туре, но во втором у левых будет меньше шансов. "Во втором туре у них нет резервов, в отличие от кандидатов Макрона, которых поддержат избиратели правых и центра", - пояснил политолог в беседе с DW.

Даже избиратели левого центра, по мнению Катре, могут поддержать партию Макрона: "Меланшон слишком леворадикален и распугивает всех своей позицией по отношению к международным объединениям и идеологической близостью к Владимиру Путину". До вторжения России в Украину Меланшон называл НАТО, а не Путина агрессивной стороной.

Эксперты не исключают сюрпризов по итогам предстоящего голосования. Может произойти нечто подобное тому, что было на парламентских выборах в 1997 году. Тогда их неожиданно выиграли социалисты. И консервативному президенту Жаку Шираку пришлось править вместе с правительством соцпартии под руководством Лионеля Жоспена. На подобный сюрприз и надеется Рэйчел Кеке: "Мы просто должны выиграть. Мы - единственная партия, которая понимает положение малоимущих в этой стране".

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