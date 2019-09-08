 Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2020

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Европа

Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией

Митингующие во Франции выступают против принятия закона "О глобальной безопасности". Задержаны минимум девять человек, ранены 37 полицейских и сотрудников жандармерии.

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Около 46 тыс. человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против принятия закона "О глобальной безопасности". Об этом в субботу, 28 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные МВД страны.

Особое недовольство митингующих вызывает 24-я статья этого закона, предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников". За данное правонарушение - в случае принятия закона - можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тыс. евро.

Протесты в столице Франции переросли в столкновения с полицией. По данным агентства Reuters, митингующие забросали правоохранителей камнями и петардами, было зафиксировано несколько возгораний. Демонстранты принялись возводить баррикады, полиция задействовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

На 18.15 (20.15 мск) были задержаны девять человек. По данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, ранения получили 37 полицейских и сотрудников национальной жандармерии.

Акции протеста прошли и в других городах Франции. Так, в Лилле на улицы вышли, по данным AFP, минимум 1500 человек. В Рене и Монпелье, по оценкам устроителей, число митингующих достигало в целом 10 тыс. человек.

Оппозиция требует от Макрона отозвать закон

Ранее нижняя палата парламента Франции в первом чтении одобрила закон "О глобальной безопасности". Спорная 24-я статья была внесена в текст законопроекта под нажимом полицейских профсоюзов, которые жалуются на рост насилия в отношении блюстителей порядка. Однако журналистские объединения и правозащитники опасаются "несоразмерного нападения на свободу слова".

Резкую критику вызвало еще одно положение законопроекта, согласно которому журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. Еврокомиссия уже высказала свое мнение по поводу новых предписаний, предупредив, что СМИ и "впредь должны свободно выполнять свою работу". Оппозиция требует, чтобы президент Эмманюэль Макрон отозвал документ, который еще должен получить одобрение Сената.

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    Автор: Никита Баталов


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