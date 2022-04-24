Победа Макрона, или Мадам Ле Пен снова вторая

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Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства. Нового шанса на президентство кандидату от правых популистов Марин Ле Пен придется ждать еще 5 лет.
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Переизбрание Макрона - это ответ демократии на нападение РФ на Украину и выражение желания французов продолжать работу над проектом по достижению европейского единства, считает Франк Хофман.
Во втором туре президентских выборов во Франции победу одерживает Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали более 58 процентов избирателей. Марин Ле Пен признала свое поражение.