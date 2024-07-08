ФРГ, Испания, Польша приветствовали исход выборов во Франции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется на формирование "конструктивного" правительства во Франции. Тот факт, что правые не смогли стать главной силой, приветствовали также Дональд Туск и Педро Санчес.

Главы правительств Германии, Испании и Польши в понедельник, 8 июля, приветствовали исход досрочных парламентских выборов во Франции, на которых левой коалиции "Новый народный фронт" и центристской коалиции действующего президента страны Эмманюэля Макрона неожиданно удалось обойти правую партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.

В Берлине преобладает чувство "определенного облегчения от того, что вещи, которые вызывали опасения, не случились", подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Теперь следует дождаться, как из такой "очень необычной, исторической коалиции" сформируется правительство, добавил Хебештрайт. Одновременно он указал на особенную роль германо-французских отношений для мирной и свободной Европы и предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) получит возможность обсудить итоги выборов во Франции "со своим другом, французским президентом" Эмманюэлем Макроном на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Сам Шольц тоже заявил, что надеется на формирование "конструктивного" правительства во Франции.

Реакция на французские выборы в Испании

Результаты выборов во Франции приветствовал и премьер-министр Испании Педро Санчес. "На этой неделе две крупнейшие страны Европы избрали тот же путь, что и Испания год назад: отказ от ультраправых и твердая приверженность социальным левым, которые решают проблемы людей с помощью серьезной и смелой политики. Великобритания и Франция сказали "да" прогрессу и социальному прогрессу и "нет" отступлению от прав и свобод. С ультраправыми нельзя ни договариваться, ни управлять ими", - написал Санчес в соцсети X.

Премьер Польши Туск о выборах во Франции

Позитивно отозвался об исходе голосования на выборах в Национальную ассамблею Франции и глава правительства Польши Дональд Туск. При этом он намекнул, что российские власти, возможно, рассчитывали на иной итог.

"Энтузиазм в Париже. Разочарование в Москве. Облегчение в Киеве. Достаточно, чтобы испытывать радость в Варшаве", - написал он 7 июля в соцсети X.

Ранее Туск на фоне высоких результатов правых популистов из "Национального объединения" в первом туре говорил об "очень опасном развитии" для Европы и напоминал о сведениях, указывающих на возможные связи между российскими спецслужбами и "различными праворадикальными партиями в Европе", напоминает агентство AFP.

Результаты второго тура парламентских выборов во Франции

Около полудня 8 июля газета Le Monde обнародовала окончательные результаты подсчета голосов на выборах в Национальную ассамблею Франции. По этим данным, лучший результат показывает левая коалиция "Новый народный фронт", получающая 182 депутатских мандата. На втором месте - центристская коалиция действующего президента Франции Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" (168 мест), на третьем - правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места).

Следом за ними расположились консерваторы из партии "Республиканцы" (46 мест). Оставшиеся мандаты между собой разделяют независимые депутаты и представители малых объединений.