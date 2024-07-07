  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаФранция

Выборы во Франции: явка к полудню - рекордная с 1981 года

Евгений Жуков
7 июля 2024 г.

Избиратели во Франции активно участвуют во втором туре досрочных парламентских выборов. По данным МВД, к полудню проголосовали 26,63 процента граждан, имеющих право голоса, - это рекордный показатель с 1981 года.

https://p.dw.com/p/4hyqd
Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Страсбурге во время второго тура парламентских выборов во Франции 7 июля
На одном из избирательных участков в Страсбурге 7 июляФото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

В решающем втором туре парламентских выборов во Франции наблюдается высокая явка. По сообщению министерства внутренних дел, к полудню воскресенья, 7 июля, (13.00 мск) проголосовали 26,63 процента избирателей. Это самый высокий показатель с 1981 года, отмечает информационное агентство AFP.

В первом туре голосования, состоявшемся 30 июня, к тому же времени явка составила 25,9 процента, а итоговая к концу дня достигла 66,71 процента. По данным французского МВД, на парламентских выборах 2022 года явка на 12.00 была существенно ниже - 18,99 процента.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра и закроются в 20.00.

Ожидается победа партии Марин Ле Пен

Ожидается, что победителем выборов станет ультраправое "Национальное объединение" (RN), идеологическим лидером которого является Марин Ле Пен. Однако, по результатам последних опросов, эта партия и ее союзники не смогут получить абсолютного большинства в парламенте - социологи предсказывают им до 215 мест в Национальном собрании, тогда как для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

Чтобы попытаться не дать ультраправым получить абсолютное большинство в парламенте, от участия во втором туре парламентских выборов отказались более 200 кандидатов от центристского блока президента Эмманюэля Макрона и левых.

Позиции президента Макрона, который распустил парламент и объявил в стране досрочные выборы после сокрушительного поражения своей партии на выборах в Европарламент, ничего не угрожает - он уже заявил, что намерен остаться президентом до мая 2027 года, когда закончится его каденция. Однако "сосуществование" (так во Франции традиционно называется подобная ситуация) президента-центриста с парламентом, в котором большинство имеют ультраправые - и, возможно, таким же правительством - в любом случае будет непростым.

После оглашения итогов первого тура выборов, на котором уверенно победило "Национальное собрание", во Франции прошли акции протеста против правого экстремизма.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах - 2024

Мировая политика в карикатурах - 2024

Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Политика11 марта 2024 г.23 фото
external

Ультраправые Ле Пен побеждают Макрона во Франции. DW Новости (01.07.2024)

Ультраправые Ле Пен побеждают Макрона во Франции. DW Новости (01.07.2024)

В первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции правые вышли на первое место. Правительственный лагерь президента Макрона потерпел поражение. Подробности – в выпуске DW Новости.
1 июля 2024 г.24:58 мин.
На избирательных участках во Франции, первый тур досрочных парламентских выборов, 30 июня 2024 года

Второй тур выборов во Франции. Смогут ли левые остановить ультраправых?

Второй тур выборов во Франции. Смогут ли левые остановить ультраправых?

Левый альянс "Новый народный фронт" во втором туре парламентских выборов может набрать большое количество голосов. Удастся ли ему побороть ультраправых - и с кем придется договариваться президенту Макрону?
Политика7 июля 2024 г.
Показать еще