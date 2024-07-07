Выборы во Франции: явка к полудню - рекордная с 1981 года

Избиратели во Франции активно участвуют во втором туре досрочных парламентских выборов. По данным МВД, к полудню проголосовали 26,63 процента граждан, имеющих право голоса, - это рекордный показатель с 1981 года.

В решающем втором туре парламентских выборов во Франции наблюдается высокая явка. По сообщению министерства внутренних дел , к полудню воскресенья, 7 июля, (13.00 мск) проголосовали 26,63 процента избирателей. Это самый высокий показатель с 1981 года, отмечает информационное агентство AFP.

В первом туре голосования, состоявшемся 30 июня, к тому же времени явка составила 25,9 процента, а итоговая к концу дня достигла 66,71 процента. По данным французского МВД, на парламентских выборах 2022 года явка на 12.00 была существенно ниже - 18,99 процента.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра и закроются в 20.00.

Ожидается победа партии Марин Ле Пен

Ожидается, что победителем выборов станет ультраправое "Национальное объединение" (RN), идеологическим лидером которого является Марин Ле Пен. Однако, по результатам последних опросов, эта партия и ее союзники не смогут получить абсолютного большинства в парламенте - социологи предсказывают им до 215 мест в Национальном собрании, тогда как для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

Чтобы попытаться не дать ультраправым получить абсолютное большинство в парламенте, от участия во втором туре парламентских выборов отказались более 200 кандидатов от центристского блока президента Эмманюэля Макрона и левых.

Позиции президента Макрона, который распустил парламент и объявил в стране досрочные выборы после сокрушительного поражения своей партии на выборах в Европарламент, ничего не угрожает - он уже заявил, что намерен остаться президентом до мая 2027 года, когда закончится его каденция. Однако "сосуществование" (так во Франции традиционно называется подобная ситуация) президента-центриста с парламентом, в котором большинство имеют ультраправые - и, возможно, таким же правительством - в любом случае будет непростым.

После оглашения итогов первого тура выборов, на котором уверенно победило "Национальное собрание", во Франции прошли акции протеста против правого экстремизма.