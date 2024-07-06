Опросы: Рейтинг правых националистов во Франции снижается

После первого тура выборов казалось, что партия Марин Ле Пен получит абсолютное большинство в Национальном собрании. Последние опросы, однако, свидетельствуют о падении рейтинга крайне правых.

Во Франции накануне решающего тура парламентских выборов 7 июля рейтинг правонационалистической партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен неуклонно снижается. Согласно обнародованным в субботу, 6 июля, результатам опроса, проведенного социологическим институтом Ipsos, партия Ле Пен и ее союзники могут получить лишь от 175 до 205 мест в Национальном собрании, тогда как для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

Опрос, проведенный институтом Harris Interactive, показывает, что крайне правые по итогам выборов во Франции могут рассчитывать на 185 - 215 мест. В то же время альянс левых сил, согласно Ipsos, может получить от 145 до 175 мандатов и занять второе место, а президентский лагерь - от 118 до 148 мандатов и, соответственно, третье место. Умеренному крылу консервативной партии "Республиканцы", отказавшемуся от заключенного лидером партии Эриком Сьотти соглашения о сотрудничестве с "Национальным объединением", может достаться от 57 до 67 мест.

По данным Harris Interactive, левые могут получить даже от 168 до 198 мест, в то время как президентский лагерь - от 115 до 145, а умеренные республиканцы - от 32 до 63 мест.

Возможность коалиции сил, противоборствующих "Национальному объединению"

Эти данные, по крайней мере, чисто арифметически допускают возможность появления в Национальном собрании относительного большинства сил, не относящихся к "Национальному объединению", но в реальности формирование таких коалиций проблематично, поскольку левые и президентский лагерь исключали возможность сотрудничества, отмечает агентство dpa.

Возможность коалиции центристов вокруг президента Эмманюэля Макрона с социалистами и левыми также весьма маловероятна.