  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоФранция

Сотни тысяч французов протестуют против ультраправых

Евгений Жуков
15 июня 2024 г.

Профсоюзы, студенческие и правозащитные организации проводят по всей Франции около 200 акций протеста против "Национального объединения" Марин Ле Пен. Безопасность обеспечивают 21 тысяча полицейских.

https://p.dw.com/p/4h5LR
Демонстрация в Байонне на юго-западе Франции, 15 июня 2024 года
Демонстрация в Байонне на юго-западе ФранцииФото: Gaizka Iroz/AFP/Getty Images

За две недели до проведения во Франции досрочных парламентских выборов в субботу, 15 июня, по всей стране проводятся массовые демонстрации против правопопулистской партии "Национальное объединение". В разных городах запланировано около 200 акций, в них ожидается участие около 350 000 человек. Для обеспечения безопасности задействованы 21 000 полицейских. Только в Париже на улицы могут выйти до 100 000 демонстрантов.

К участию в маршах призвали профсоюзы, студенческие и правозащитные организации, которые хотят не допустить победы на выборах "Национального объединения".

Правая националистическая партия Марин Ле Пен набрала на выборах в Европарламент 9 июня около 31,5 процента голосов, а правящая партия президента Эмманюэля Макрона "Ренессанс" - около 15 процентов. После такого сокрушительного поражения Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в Национальное собрание. Они пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты в пригороде Парижа Нантере, 29 июня 2023 года

Массовые беспорядки во Франции

Массовые беспорядки во Франции

Во Франции почти неделю шли массовые беспорядки, вызванные гибелью подростка от рук полицейского. В ряде городов протестующие громили магазины и банки, жгли автомобили. Фото с места событий - в галерее DW.
Конфликты3 июля 2023 г.11 фото
external

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину? Кабинет Нетаньяху зашатался

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину? Кабинет Нетаньяху зашатался

Значительные успехи крайне правых партий во Франции и Германии не смогли ‎подорвать центристское большинство в Европарламенте - таковы результаты ‎общеевропейских выборов. Вопрос о том, способны ли крайне правые ‎сформировать широкую коалицию, чтобы максимально усилить свое влияние, ‎станет одним из самых острых в ближайшие недели. ‎
Политика10 июня 2024 г.28:51 мин.
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции ищет союзников, чтобы не допустить во власть экстремистов

Президент Франции ищет союзников, чтобы не допустить во власть экстремистов

В конце июня во Франции начнутся досрочные парламентские выборы. Эмманюэль Макрон надеется, что умеренные силы объединятся, чтобы не допустить во власть крайне правых и крайне левых.
Политика12 июня 2024 г.
Показать еще