Премьером Франции стал умелый еврокомиссар-переговорщик

Новым премьер-министром Франции стал 73-летний Мишель Барнье. Это самый пожилой руководитель французского кабинета министров в современной истории. Барнье приобрел широкую политическую известность в качестве главного переговорщика Европейского Союза с Великобританией, решившей покинуть ЕС. В ходе казавшихся бесконечными переговоров с британскими премьер-министрами Терезой Мэй и Борисом Джонсоном, которые он вел от лица ЕС с 2016 до 2021 года, консервативный политик пытался максимально ограничить ущерб, наносимый европейцам Brexit.

Мишель Барнье, как бы олицетворявший французскую элегантность, всегда оставался непреклонным и непоколебимым. Возможно, именно это упорство в отстаивании своих интересов и побудило президента Франции Эмманюэля Макрона отозвать Барнье с заслуженного отдыха и назначить его премьер-министром.

Барнье был и остается членом правой национал-консервативной партии, после ряда переименований теперь называющейся "Республиканцы". В 2021-м он даже пытался выдвинуться от нее в качестве кандидата в президенты. В последние годы Барнье не занимал активных партийных позиций, а его партия во втором туре последних парламентских выборов получила лишь 5,41% голосов, финишировав четвертой.

Формирование правительства идет необычно долго

Таким образом, либерал Эмманюэль Макрон через два месяца после досрочных парламентских выборов сделал премьер-министром одного из своих старых соперников. Ранее Макрон обсудил с представителями трех политических сил парламента, сможет ли Мишель Барнье пережить вотум недоверия. Крайне правые из "Национального объединения" (НО) Марин Ле Пен, как и большая часть левого альянса социал-демократов, коммунистов и крайне левых, дали понять, что не собираются немедленно свергать Барнье. Правда ни правые, ни левые не пленируют создавать в парламенте коалицию большинства с президентским альянсом "Вместе за республику".

Жан-Люк Меланшон Фото: SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images

Глава крупнейшей радикальной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сразу же подверг критике тот факт, что Барнье был назначен на этот пост с помощью крайне правых. Это "неуважение к демократии", - написал Меланшон в соцсети X и призвал провести 7 сентября марш протеста. На этот раз формирование правительства занимает необычно много времени по французским меркам из-за сложных отношений большинства. До этого назначения Макрон категорически отверг предложения левых, требовавших назначить премьером единого кандидата "Нового народного фронта" Люси Касте, считая, что ее правительство будет немедленно опрокинуто парламентом.

Мишеля Барнье преподносят как "технического премьера", необходимого стране в условиях невозможности назначить премьера "политического". Он возглавит переходное правительство. Барнье должен оставаться на своем посту не менее года, потому что новые выборы возможны лишь по истечении этого срока. Первой неотложной задачей для политика станет принятие до 1 октября бюджета Франции на предстоящий год, что станет непростой задачей в условиях многомиллиардного дефицита.

Парламентский маневр Макрона закончился патом

Заседание Национального собрания Франции Фото: Ammar Abd Rabbo//abaca/picture alliance

После проигрыша на европейских выборах в начале июня президент Франции, склонный к единоличным решениям, неожиданно распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы. Почему Эмманюэль Макрон вообще назначил новые выборы, не совсем понятно. В прежнем парламенте у него было большинство, способное управлять страной. Однако он захотел, чтобы французские избиратели заново оценили политику его правительства.

В первом туре выборов лидеровало "Национальное объединение", и Марин Ле Пен, чья партия победила и на европейских выборах, рассчитывала, что впервые в современной истории Франции сможет провести крайне правого премьер-министра Жордана Барделлу. Однако во втором туре, вопреки опросам общественного мнения, НО заняло лишь третье место. Самым сильным блоком оказался левый альянс "Новый народный фронт", но явно не набрал большинства. Центристская коалиция Макрона "Вместе за республику" заняла второе место. Объединяться эти три силы категорически не хотят.

Следующая цель - президентские выборы 2027 года

Мишель Барнье - очень опытный политик. Он дважды избирался европейским комиссаром. Сначала - по региональной политике, отвечая за гранты и субсидии, составляющие треть бюджета Евросоюза, затем - еврокомиссаром по внутреннему рынку и услугам.

В самой Франции он в разное время занимал должности министра охраны окружающей среды, сельского хозяйства, министра по делам Европы, главы внешнеполитического ведомства.

Марин Ле Пен Фото: Yves Herman/REUTERS

Останется ли Барнье на своем посту до следующих президентских выборов во Франции, пока неизвестно. В 2027 году Марин Ле Пен в третий раз попробует стать президентом. Попытать счастья в третий раз намерен и лидер левых сил Жан-Люк Меланшон. Кого могут выдвинуть либералы, еще не определено. Сам Макрон больше баллотироваться не сможет.