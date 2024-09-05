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Новым премьером Франции стал консерватор Мишель Барнье

Жан Рофе
5 сентября 2024 г.

Французский президент поручил бывшему главному переговорщику ЕС по Brexit сформировать правительство.

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Премьер-министр Франции Мишель Барнье (фото из архива)
Мишель Барнье (фото из архива)Фото: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил 73-летнего консервативного политика Мишеля Барнье на должность премьер-министра страны. "Он поручил ему сформировать объединяющее правительство, которое будет служить стране и французскому народу", - сообщила пресс-служба Елисейского дворца в четверг, 5 сентября.

Назначение произошло после "беспрецедентного числа консультаций" между главой государства и представителями главных политических сил Франции. Барнье стал самым пожилым руководителем французского кабинета министров в современной истории, сменив самого молодого, 35-летнего, Габриэля Атталя, отмечает газета Le Figaro.

Опыт в правительстве и структурах ЕС

Мишель Барнье представляет правоцентристскую партию "Республиканцы". За время своей политической карьеры он занимал различные руководящие посты как во Франции, так и в структурах Евросоюза. С 2016 по 2019 год он руководил переговорами об условиях выхода Великобритании из ЕС.

В 2021 году Барнье предлагал свою кандидатуру для участия в президентских выборах от партии "Республиканцы", однако проиграл в первом туре внутрипартийного голосования.

Выборы во Франции и отставка Атталя

Габриэль Атталь подал прошение об отставке в июле - вскоре после того, как стали известны результаты досрочных парламентских выборов, на которых центристский блок президента Макрона занял второе место и потерял большинство в Национальном собрании.

Первое место по итогам выборов заняла левая коалиция "Новый народный фронт", получившая 182 депутатских мандата. У президентской коалиции "Вместе за республику" 168 мест в парламенте. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.

 

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