  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаФранция

Макрон принял отставку французского правительства

Лиза Ламбрехт
16 июля 2024 г.

Правительство Габриэля Атталя, однако, продолжит работу до назначения нового кабинета министров Франции.

https://p.dw.com/p/4iO5K
Президент Франции Эмманюэль Макрон (фото из архива)
Эмманюэль Макрон (фото из архива)Фото: Aurelien Morissard/Pool/AP Photo/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 16 июля, принял отставку главы правительства Габриэля Атталя и возглавляемого им кабинета министров. Однако французское правительство продолжит работу в нынешнем составе до тех пор, пока не будет назначен новый кабмин.

"Чтобы этот период завершился как можно скорее, политические силы республики должны работать сообща и создать единый фронт вокруг проектов и решений, которые будут в интересах французского народа", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Премьер-министр Франции Атталь подал прошение об отставке еще 8 июля - вскоре после того, как стали известны результаты парламентских выборов, на которых центристский блок президента Макрона занял второе место и потерял большинство в Национальном собрании. Однако тогда президент Франции эту просьбу отклонил.

Внеочередные выборы во Франции

Макрон распустил парламент и объявил о досрочных выборах после победы правопопулистского "Национального объединения" на выборах в Европарламент.

По итогам внеочередных парламентских выборов во Франции первое место заняла левая коалиция "Новый народный фронт", получившая 182 депутатских мандата. На второе место вышла центристская коалиция Макрона "Вместе за республику", которая займет 168 мест в парламенте. На третьем - правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 мандата.

Избранному парламенту Франции предстоит сформировать правительство

Жан-Люк Меланшон, один из лидеров левого "Нового народного фронта", в состав которого вошли крайне левые, коммунистические, социал-демократические и "зеленые" силы, ранее отверг возможность формирования коалиции между левыми партиями и центристским блоком Макрона. Вместо этого он призвал президента Франции поручить "Новому народному фронту" самостоятельно сформировать правительство.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что не готов образовать коалицию с партией Меланшона. Сотрудничество с правопопулистами он также исключает.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты в пригороде Парижа Нантере, 29 июня 2023 года

Массовые беспорядки во Франции

Массовые беспорядки во Франции

Во Франции почти неделю шли массовые беспорядки, вызванные гибелью подростка от рук полицейского. В ряде городов протестующие громили магазины и банки, жгли автомобили. Фото с места событий - в галерее DW.
Конфликты3 июля 2023 г.11 фото
external

Ультраправые не выиграли выборы во Франции, но крен вправо пугает многих в ЕС. Европа в фокусе

Ультраправые не выиграли выборы во Франции, но крен вправо пугает многих в ЕС. Европа в фокусе

Вопреки прогнозам, ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен не выиграло парламентские выборы во Франции. Партия заняла только третье место. Однако крен вправо напугал французов, и не только их. Как показали выборы в Европарламент, ультраправые усиливают свои позиции во многих странах ЕС. И ФРГ не исключение - "Альтернатива для Германии" может победить в трех восточногерманских землях.
Политика8 июля 2024 г.26:00 мин.
Эмманюэль Макрон вместе с супругой голосует на досрочных парламентских выборах во Франции 7 июля 2024 года

Парламентские выборы во Франции. Итоги и последствия

Парламентские выборы во Франции. Итоги и последствия

Во Франции прошли досрочные выборы в парламент. Победу на них одержал левый альянс "Новый народный фронт". Он опередил и центристов Макрона, и ультраправых Марин Ле Пен. Досье DW.
Политика8 июля 2024 г.
Показать еще