Суд над Ле Пен: как манипулируют средствами Евросоюза

Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" обвиняются в нецелевом использовании средств ЕС. И это не единичный случай. Борцы с коррупцией считают, что правила Европарламента недостаточно строги.

Марин Ле Пен - лицо французских ультраправых и трехкратный кандидат в президенты, которая по-прежнему стремится занять высший государственный пост во Франции. Ее работа в качестве члена Европейского парламента с 2004 по 2017 год оказалась сейчас в центре внимания в рамках продолжающегося в Париже исторического судебного процесса.

Французские прокуроры обвиняют политика в руководстве незаконной "системой" нецелевого использования европейских денег, в рамках которой люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента и получавшие за это зарплату, в действительности работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию. В общей сложности перед судом предстанут более 20 человек, связанных с партией "Национальное объединение".

Махинации команды Ле Пен с выплатами - не уникальный случай для Европарламента Фото: Ardan Fuessmann/IMAGO

Если Ле Пен признают виновной, ее может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф на сумму до 1 млн евро. Ее также могут лишить права занимать государственные должности в течение нескольких лет, что может преградить политику путь в президентский дворец, который она планировала занять в 2027 году.

Тем не менее, перед первым заседанием суда 56-летний лидер "Национального объединения" выглядела абсолютно невозмутимой . "Я здесь, чтобы изложить наши аргументы. Я совершенно спокойна, - сказала она журналистам. - На карту поставлена свобода парламента. Мы не нарушили никаких правил".

Злоупотребление средствами ЕС - "не уникальный случай"

Парижская прокуратура утверждает, что Ле Пен была одним из нескольких членов "Национального объединения", ранее известного как "Национальный фронт", которые с 2004 по 2016 год реализовывали схему с фиктивными рабочими местами. Ее отец, основатель "Национального фронта" 96-летний Жан-Мари Ле Пен, также является обвиняемым.

Следователи пришли к выводу, что сотрудникам партии низшего звена, например, телохранителям, давали фиктивные должности помощника европарламентария, чтобы они получали зарплату из европейских денег, а не с банковского счета партии. Обвиняемых подозревают в незаконном использовании 6,8 млн евро, выделенных Европейским парламентом на цели евродепутатов.

Европарламент заявил, что в нем действуют строгие правила в отношении расходов, но борцы с коррупцией видят серьезные пробелы Фото: Johannes Simon/Getty Images

Хотя дело Ле Пен и попало в заголовки европейских газет, это не единственный случай предполагаемого нецелевого использования средств Европарламента. До того как Великобритания покинула ЕС в 2020 году, несколько парламентариев от партии евроскептиков UKIP - руководимой в то время Найджелом Фаражем - столкнулись с подобными обвинениями и были вынуждены вернуть сотни тысяч евро.

В 2023 году голландское издание Follow the Money и немецкая газета Die Welt сообщили, что 108 членов Европарламента были вынуждены вернуть в общей сложности 2 млн евро, якобы неправильно использованных в период с 2019 по 2022 год.

Что в "черном ящике" евродепутатов?

По словам Ника Айоссы, представителя правозащитной организации Transparency International в ЕС, в этих случаях речь может идти о широком спектре нарушений - от "небрежной бухгалтерии" до "преднамеренного мошенничества". Причем трудоустройство ассистентов депутатов ЕП - не единственный способ нецелевого использования средств в интересах отдельного евродепутата или его партии.

"Ле Пен обвиняют в злоупотреблении конкретным выплатами, но есть и другие, которые представляют собой "черный ящик" в рамках финансирования", - подчеркнул Айосса. По его словам, для отчета за выплаты на общие расходы, которые в совокупности на всех 705 евродепутатов составляют около 40 млн евро из денег налогоплательщиков, не требуется ни одной квитанции.

Так, ежемесячная выплата в размере около 5 000 евро предоставляется для покрытия расходов в избирательном округе, непосредственно связанных с деятельностью евродепутата, например, на аренду и содержание офиса в стране-члене ЕС, где он был избран. Существуют правила, по которым эти деньги должны быть потрачены, но квитанции о расходах не требуются.

Прозрачность - главный инструмент против растраты средств ЕП

Существует целый ряд правил и мер, которым должны следовать евродепутаты и их сотрудники, чтобы предотвратить растрату или нецелевое использование средств, подчеркнули DW в пресс-службе Европарламента, отвечая на вопрос о нынешних обвинениях в адрес "Национального объединения".

Депутатам Европарламента в рамках Катаргейта взятки давали чемоданами с деньгами Фото: AFP

"Европейский парламент уделяет большое внимание честности, прозрачности и подотчетности в ходе политической деятельности своих членов", - заявил пресс-секретарь, указав на дальнейшее ужесточение правил после "Катаргейта". Этот коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре 2022 года. В его центре оказалась заместитель председателя ЕП Ева Кайли и еще ряд депутатов. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар пытался через них "повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков". Кайли и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в причастности к преступной организации, отмывании денег и коррупции. В ходе обысков у фигурантов дела было изъято 1,5 млн евро.Этот скандал, в ходе которого видные члены законодательного органа были обвинены в получении денег, иногда передаваемых в виде наличных в чемоданах, нанес серьезный репутационный ущерб Европарламенту.

Как отреагирует на процесс электорат Ле Пен?

Марта Лоример, эксперт из Лондонской школы экономики, отслеживающая политику французских ультраправых, считает, что судебный процесс вряд ли нанесет серьезный удар Ле Пен. Учитывая евроскептическую и националистическую направленность "Национального объединения", сторонники партии вряд ли будут возмущены предполагаемым нецелевым использованием европейских фондов, считает она: "Ее основной электорат, вероятно, это не очень волнует".

Одна из сторонниц Ле Пен в ожидании встречи с политиком Фото: Jeremias Gonzalez/AP/dpa/picture alliance

"Есть способ, с помощью которого Ле Пен может обернуть все в свою пользу: предположить, что это политический процесс, - пояснила Лоример. - Похоже, именно такой линии защиты она придерживается".

Публично выказываемая Ле Пен и ее сторонниками уверенность по поводу "положительного исхода" продолжающегося процесса базируется на решениях аналогичного суда, завершившегося несколько месяцев назад. В октябре 2017 года прокуратура Парижа начала следственную проверку в отношении представителей близкой к президенту Франции Эмманюэлю Макрону центристской партии "Демократическое движение" в связи с подозрением в "злоупотреблении служебным положением" при найме фиктивных помощников в Европейском парламенте. Судебные органы Франции оценили нелигитимные расходы в 1,4 млн. евро.

В итоге семь лет спустя уголовный суд оправдал Франсуа Байру - лидера "Демократического движения" и еще двоих подозреваемых. Еще восемь членов партии, включая пятерых бывших депутатов Европарламента, приговорили к условному тюремному заключению сроком от 10 до 18 месяцев и штрафу в размере от 10 тысяч до 50 тысяч евро.