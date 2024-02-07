Экс-вице-председательницу Европарламента лишили иммунитета

Евродепутаты единогласно проголосовали за лишение бывшей вице-председательницы ЕП депутатской неприкосновенности. Это дело не связано с "Катаргейтом", в котором Ева Кайли также фигурирует.

Депутаты Европарламента во вторник, 6 февраля, высказались за лишение бывшей вице-председательницы ЕП Евы Кайли депутатской неприкосновенности. Это решение открывает дорогу для расследования возможной причастности Кайли к мошенничеству на сумму в 150 тысяч евро, которое произошло еще в 2015 году.

В ходе голосования, которое проводилось среди евродепутатов поднятием рук, парламент единогласно поддержал запрос Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) снять иммунитет с бывшей вице-председательницы. Как отмечает издание Politico, в голосовании также участвовал евродепутат от Бельгии Марк Тарабелла, который вместе с депутаткой от Греции Кайли фигурирует в "Катаргейте".

По данным OLAF, Кайли вместе с бывшими помощниками организовала схему подставных трудоустройств и откатов, благодаря чему она могла присвоить до 150 тысяч евро бюджетных средств. Если ее признают виновной, то по греческим законам ей грозит от пяти до 15 лет тюрьмы.

Ева Кайли и коррупция в Европарламенте

Это дело не связано с "Катаргейтом" - коррупционным скандалом, в котором помимо Евы Кайли фигурируют еще несколько депутатов Европарламента. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар и Марокко пытались через них "повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков". Обе страны отвергают все обвинения. В ходе расследования скандала власти Бельгии конфисковали минимум 1,5 млн евро наличными.

Смотрите также: