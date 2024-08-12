"Зеленые" в ФРГ призвали отменить пограничный контроль

Вопреки заявлениям МВД Германии об успешности борьбы с нелегальной миграцией, одна из партий коалиции - против погранконтроля. По мнению "зеленых", он идет вразрез с Шенгенским кодексом о границах.

В своем открытом письме к Европейской комиссии политики партии "Союз-90"/"зеленые" критикуют меры внутреннего пограничного контроля, введенные по распоряжению главы МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Мы обращаемся к вам сегодня с обеспокоенностью по поводу стационарного пограничного контроля, введенного федеральным министерством внутренних дел с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией", - говорится в письме членов Европарламента, бундестага и ландтагов от партии в адрес Еврокомиссии и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое цитирует агентство dpa. В документе отмечается, что Германия, как и семь других стран-членов ЕС, в настоящее время не действует в соответствии с Шенгенским кодексом о границах.

Согласно звучавшим ранее заявлениям министра МВД, напоминает dpa, контроль на нескольких немецких сухопутных границах, призванный сдерживать потоки нелегальных мигрантов в Германию, стал успешным методом. У подписавших письмо европарламентариев Анны Каваццини (Anna Cavazzini) и Эрика Марквардта (Erik Marquardt), депутатов бундестага Филиц Полат (Filiz Polat) и Марселя Эммериха (Marcel Emmerich) и других - на этот счет иное мнение: "Кроме того, новый экспертный отчет показывает, что предполагаемый эффект пограничного контроля и сообщения об успехах в этой области весьма сомнительны и во многих случаях не имеют статистического подтверждения". Вместо этого есть свидетельства уклонения от прохождения контроля и, возможно, незаконных отказов, сообщают подписанты.

Временный контроль на нескольких сухопутных границах

В октябре 2023 года Нэнси Фезер распорядилась ввести стационарный контроль на сухопутных границах с Чехией, Польшей и Швейцарией. В настоящее время действие пограничного контроля ограничено до 15 декабря для Швейцарии, Чехии и Польши и до 11 ноября для Австрии. Кроме того, усиленные проверки на границе с Францией проводились во время проведения Олимпийских игр в Париже. Во время чемпионата Европы по футболу в июне проверки проводились на всех немецких границах.

"Зеленые" настаивают на том, что введение временного стационарного внутреннего пограничного контроля на время проведения крупных мероприятий - вполне обоснованная мера, однако по их окончании необходимо ее прекратить. "Комиссия ЕС должна обеспечить соблюдение закона, - говорится в письме. - Стационарный внутренний пограничный контроль создает дополнительные трудности для людей и компаний в приграничных регионах, для пассажиров, торговли и полиции".

В МВД Бранденбурга призвали к погранконтролю с Венгрией

Ранее немецкий политик и глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал к необходимости принятия жестких мер в отношении планов Венгрии упростить въезд в страну для работы россиянам и белорусам. "Тот, кто пускает россиян в ЕС без проверки, ставит под угрозу безопасность Европы", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag (BamS), опубликованной 3 августа.

В свою очередь глава МВД земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) призвал к контролю на всех границах ЕС с Венгрией, указав, что законодательство Евросоюза позволяет это. В интервью BamS он заявил, что в настоящее время к этому уже призывают соседи Венгрии по ЕС - Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния. "Для страны ЕС неприемлемо практически бесконтрольно пускать россиян в страну", - заявил журналистам Штюбген.

Бесперебойное функционирование Шенгенской зоны является предметом общего интереса, пояснила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, особо выделив необходимость принимать во внимание соображения других государств Евросоюза по проблемам безопасности и миграции.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, включающий граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Этот документ выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Такие "национальные карты" могут быть выданы любой страной-членом ЕС.