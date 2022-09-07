Генеральные дебаты в бундестаге: Горбачев, война и рост цен

Перед началом генеральных дебатов депутаты бундестага почтили память Горбачева. А затем представители правящей коалиции и оппозиции ФРГ по традиции использовали площадку дебатов для нападок друг на друга.

Генеральные дебаты в германском бундестаге, посвященные обсуждению государственного бюджета, обычно проходят ежегодно осенью на так называемых бюджетных неделях. Правительственная коалиция и оппозиция нередко используют их для нападок друг на друга. По традиции сначала выступает лидер оппозиции, затем ему отвечает канцлер, а потом по очереди главы отдельных фракций, министры и прочие депутаты.

Так произошло и в среду, 7 сентября. Но началось заседание германского парламента с того, что депутаты почтили память бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В честь бывшего главы советского государства на здании Рейхстага был приспущен флаг, а в зале пленарных заседаний, в котором на галерее для посетителей в качестве гостя присутствовал федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), был установлен большой портрет Горбачева.

С эмоциональной речью о советском политике, так почитаемом на Западе и особенно в Германии, выступила председательница бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), назвавшая Горбачева "человеком мира", "дарителем свободы" и "зачинателем воссоединения" Германии. "Он изменил мир - к лучшему, - заявила она. - Он сделал возможным то, что десятилетиями казалось немыслимым: мирно закончить холодную войну и преодолеть раскол нашей страны и нашего континента".

Среди важнейших заслуг бывшего советского лидера Бербель Бас выделила его отказ от насилия, хотя и напомнила о трагических событиях, произошедших во время правления Горбачева в Тбилиси, Вильнюсе и Азербайджане. И все же, по ее словам, важно то, что его решения привели к свободе миллионов людей.

"При Путине Россия отвернулась от целей Горбачева"

Глава бундестага не упустила возможности провести напрашивающиеся параллели с нынешней ситуацией и отношениями с Россией. "Мы в Германии желаем доверительного партнерства с Россией. Я с большим сожалением говорю, что партнерство с Россией в настоящее время невозможно", - указала Бас, подчеркнув, что немцы слишком долго воспринимали стремление Горбачева к взаимопониманию, миру и партнерству как должное, как основу взаимоотношений с Россией. "При этом мы упустили из виду или, возможно, не захотели признать, что Россия при Путине давно и радикально отвернулась от целей Горбачева", - отметила председательница немецкого парламента.

Оппозиция обвинила правительство в медленных поставках оружия Киеву

После примерно 15-минутной речи Барбель Бас депутаты почтили память Горбачева минутой молчания и разошлись на недолгий перерыв. Но и в ходе основной части генеральных дебатов по госбюджету выступавшие регулярно возвращались к разным аспектам темы агрессивной войны, развязанной российским президентом Путиным против Украины.

Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Так, глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz), которому как лидеру оппозиции слово было по традиции предоставлено в первую очередь, обрушился на коалиционное правительство, обвинив его, в частности, в том, что оно тянет время в вопросе снабжения оружием Киева. Эта медлительность, по его словам, только затягивает войну.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил, что Берлин оказывает и в дальнейшем будет оказывать Украине полную поддержку, включая поставку современных тяжелых вооружений. "Мы будем это делать и впредь, пока это необходимо, это наша обязанность", - заявил глава германского правительства, подчеркнув при этом, что Берлин будет осуществлять такие шаги не в одиночку, но в сотрудничестве со своими союзниками - в первую очередь с США.

"Шольцомат" разошелся

Надо отметить, что канцлер ФРГ, которого за его невозмутимость зачастую называют "шольцомат" ("Шольц-автомат"), на этот раз произнес свою речь на удивление экспрессивно - говорил на повышенных тонах, отложив листы, по которым он обычно читает, активно жестикулировал, потрясал кулаками. "Это были ВЫ!", - воскликнул он, направив обвиняющий перст в сторону сидевшего в первом ряду Мерца, когда говорил о "безответственности" энергетической политики союза консервативных партий ХДС/ХСС, которую они во главе с экс-канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) проводили в течение многих лет, находясь у власти.

Олаф Шольц произнес свою речь на удивление экспрессивно Фото: Sean Gallup/Getty Images

Говоря о поставках российского газа и их ненадежности, Шольц заявил, что, несмотря на потрясения на энергетических рынках, Германия хорошо подготовлена к зиме - она наполняет газохранилища (они заполнены уже более чем на 86 процентов), ускоряет строительство газовых терминалов - первые должны открыться ближайшей зимой.

Парируя же слова Фридриха Мерца, назвавшего "безумием" отказ от использования трех последних оставшихся в стране АЭС, Шольц возразил, что именно правительство Меркель оставило Германию в шатком положении, закрыв угольные и атомные электростанции без подходящей замены.

"Левым" недостаточно правительственного пакета помощи населению

Еще одной серьезной темой на генеральных дебатах в бундестаге стал третий пакет поддержки населения, призванный смягчить последствия резкого роста цен. Оппозиционная Левая партия в лице главы фракции Амиры Мохамед Али (Amira Mohamed Ali) раскритиковала меры правительства как недостаточные. Она выразила недовольство тем, что все три пакета помощи с совокупным объемом около 96 миллиардов евро, по ее словам, все равно меньше, чем средства специального фонда для бундесвера.

Запланированное введение потолка цен на электроэнергию Мохамед Али назвала "болтовней", поскольку, по ее утверждению, облегчение наступит только в том случае, если удастся реализовать запланированное изъятие прибыли. "Вы ведете себя так, как будто еще есть время решить эти проблемы", - воскликнула Мохамед Али, упирая на то, что поддержка людям нужна сейчас и заявив о "безответственности" федерального правительства с его "фетишем" долгового тормоза.

Бербок: нельзя сравнивать тяготы немцев и украинцев

Вопрос экономического положения жителей Германии затронула в своем выступлении и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Однако она и здесь вспомнила о войне в Украине - а именно заявив, что недопустимо сравнивать тяготы, возникшие в результате войны и ее последствий у жителей разных стран и регионов.

"Ставить на одну доску людей в Германии, которые беспокоятся о том, как им оплатить счета за электричество или газ, и людей в Африке, которые не знают, как смогут в ближайшие дни прокормить своих детей; или даже ставить свои счета за газ на одну доску с испытаниями украинских матерей и детей, которые каждый день надеются только на то, что наконец-то смогут снова обнять своих мужей и отцов - я, честно говоря, считаю это более чем циничным", - указала Бербок.

Она также отвергла обвинения оппозиции в том, что Германия предпринимает недостаточно шагов для урегулирования войны в Украине средствами дипломатии. Дело в том, ответила она на упреки представителей как Левой партии, так и ультраправой "Альтернативы для Германии", что многие переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Идея сплоченности перед лицом развязанной Россией войны в Украине стала важной темой ее речи. Бербок напомнила, что еще с самого начала войны немцы безоговорочно проявляли солидарность с украинскими беженцами. Подчеркнув, что "война ведется на разных уровнях" - не только оружием, не только с помощью газа и нефти, "но и ложью и ложными нарративами", Анналена Бербок призвала не допустить, чтобы российскому режиму было "так легко атаковать нашу самую большую силу". "И это - наша сплоченность", - подчеркнула глава германского МИДа.

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