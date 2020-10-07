 Две сотни неофашистов устроили беспорядки в центре Рима | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2020

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Европа

Две сотни неофашистов устроили беспорядки в центре Рима

Члены группировки Forza Nuova подожгли трехцветные ракеты фейерверка в центре Рима, чтобы выразить протест против карантинных мер. После этого они обстреляли петардами полицейских.

Беспорядки во время протеста против карантинных мер в Риме, 24 октября 2020 года

Беспорядки во время протеста против карантинных мер в Риме

В центре Рима в ночь на воскресенье, 25 октября, в ходе протестов против ужесточения правительством карантинных мер на фоне пандемии COVID-19, около двухсот членов неофашистской группировки Forza Nuova ("Новая сила"), скрывавшие свои лица под балаклавами, обстреляли петардами сотрудников полиции и подожгли несколько мусорных контейнеров. Об этом сообщает газета La Repubblica, называя произошедшее "часом городской партизанской войны".

В результате инцидента были ранены два сотрудника полиции, как минимум десять человек были задержаны.

В настоящее время в итальянской административной области Лацио, столицей которой является Рим, действует комендантский час с полуночи до пяти часов утра. Сообщается, что хулиганы собрались на популярной у туристов площади Пьяцца дель Пополо за одну минуту до полуночи и подожгли там ракеты фейерверка цветов национального флага Италии. Таким образом они хотели выразить протест против комендантского часа и "санитарной диктатуры". Вскоре их акция вылилась в столкновения протестующих с полицией.

Где в Италии действует комендантский час

Беспорядки с использованием дымовых шашек были зафиксированы и в других районах Рима, пишет La Repubblica. Ранее в соцсетях появились обращенные к жителям города призывы следовать примеру Неаполя. В ночь на субботу, 24 октября, протестующие против введения комендантского часа совершили в этом городе нападение на сотрудников полиции.

На сегодняшний день комендантский час действует в трех регионах Италии: Лацио, Кампании (столицей этой области является Неаполь) и Ломбардии. Ожидается, что в ближайшие дни данную карантинную меру введут также в провинции Пьемонт и на Сицилии.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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