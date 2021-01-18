"Отпускай!" Что происходило в центре Москвы после суда над Навальным

После замены условного срока Алексею Навальному реальным лищением свободы в центре Москвы во вторник, 2 февраля, прошла стихийная акция протеста. Сразу после объявления об организации протестов на Манежной площади были закрыты три центральные станции метро. Силовики старались не допускать больших скоплений людей. Протестующих били дубинками, задерживали и оттесняли во дворы и переулки. За весь день в Москве задержали больше 1100 человек.

Несколько шествий от Манежной площади

Сбор протестующих на Манежной площади объявил Telegram-канал "Штаб Навального в Москве". Это произошло сразу после решения судьи Натальи Репниковой отправить Алексея Навального в колонию общего режима. Силовики отреагировали моментально: площадь оцепили заборами, на нее стянулись сотни бойцов ОМОНа, полиции и Росгвардии. Патрульно-постовые службы вручную регулировали движение, поэтому на Моховой улице образовалась пробка.

Из-за невозможности попасть на площадь, молодые люди собирались напротив нее. Правоохранители сначала в мегафон предупреждали о незаконности их акции. Когда уговоры оказались неубедительными, в ход пошли силовые аргументы: часть протестующих выдавили на Большую Никитскую, а некоторых - задержали. Проезжавшие по Моховой машины в это время громко сигналили в поддержку протестующих.

От Моховой участники акции двинулись шествиями по Большой Никитской и Тверской улицам. Одни смогли спокойно и с лозунгами "Отпускай" и "Путин - вор" пройти по Большой Никитской, свернуть на Тверской бульвар и почти дойти по нему до Пушкинской площади. Но на подходе к площади их встретила большая группа ОМОНовцев.

Протестующие не стали подставляться под дубинки, а предпочли сбежать через бульвар во дворы. Совет не вступать в конфликт с силовиками участникам акции дали авторы канала "Штаба Навального в Москве". Последние, очевидно, рассчитывают на продолжительный протест - а для этого люди важны на свободе.

Не за Навального, но против несправедливости

"К сожалению, события стали развиваться по белорусскому сценарию, - посетовала в разговоре с DW молодая участница протеста. - Надеюсь, что продолжительный и многочисленный протест поможет освободить Алексея". Другой участник акции заявил, что не верит в способность мирного протеста повлиять на судьбу Алексея Навального. "Только давление международного сообщества поможет освободить Навального", - считает молодой человек.

Еще одна собеседница DW, Полина, заявила, что не считает себя сторонницей Алексея Навального. "Я расхожусь с ним по многим позициям, - заявила девушка, - но то, что с ним делают, не может оставить равнодушным". Вместе с другими протестующими Полина находилась на уличной территории "Макдоналдса" на Тверской. Оттуда силовики их не забирали. А всего в двухстах метрах от "Макдоналдса", напротив Пушкинской площади, забирали даже тех, кто минуту без дела стоял с кофейным стаканчиком в руках.

Любые более или менее большие группы людей силовики пытались разбить. По рации их начальникам поступали сообщения о скоплениях людей - на Петровке, Большой Дмитровке, в Дмитровском переулке - и туда тут же отправляли наряд. Один из самых жестоких разгонов оказался как раз в Дмитровском переулке. Там люди сцепились руками у дома, на что ОМОН отреагировал безжалостными ударами дубинок.

Хотя по всему центру протестующих было до нескольких тысяч, передвигались они в основном небольшими группами. В любой локации силовики значительно превосходили их по количеству, поэтому задержания давались им легко. Причем задерживали часто всех без разбора - даже журналистов. Например, в автозаке увезли журналисток изданий The Bell и "Важные истории" Екатерину Аренину, Анастасию Стогней и Валерию Позычанок. Из ОВД их отпустили без протокола.

Будут новые расследования и новые протесты

В совокупности, у Мосгорсуда и на вечерней акции, в Москве 2 февраля задержали более 1100 человек - это данные ОВД-Инфо. Координатор сети штабов Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале заявил, что у его команды есть план на ближайшее будущее и анонсировал новые акции.

"Мы будем наращивать давление на Путина - как изнутри страны, так и снаружи - чтобы добиться освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, - пишет Волков. - Будут выходить новые расследования. Будут проводиться новые мирные митинги и шествия. Будут достигаться новые победы на выборах".

Акции в поддержку Алексея Навального в хронике DW

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