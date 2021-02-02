 В Москве возобновился еще один суд над Навальным | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2021

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Россия

В Москве возобновился еще один суд над Навальным

На территории Бабушкинского суда дежурят усиленные наряды полиции, стоят автозаки. Новый суд над Алексеем Навальным проходит по делу о клевете.

Алексей Навальный

В Мировом суде Москвы, где в пятницу, 5 февраля, возобновилось слушание в отношении известного оппозиционера Алексея Навального по уголовному делу о клевете, усилены меры безопасности. На территории Бабушкинского суда дежурят усиленные наряды полиции, есть несколько автозаков. Обстановка в суде и на его территории пока спокойная, задержаний нет, сообщают российские СМИ.

Находящийся под стражей Алексей Навальный лично участвует в судебном заседании. По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции и сопроводил его комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко. Таким образом, посчитало следствие, Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Видеосъемка запрещена

Государственным обвинителем на этом заседании выступает прокурор с прошлого дела Навального - Екатерина Фролова. Судья запретила вести видеосьемку, сославшись на то, что может быть "нарушено право на неприкосновенность частной жизни участников процесса", передает корреспондент DW с места событий. В ответ на просьбу Навального позволить съемку и дать ему пообщаться с адвокатами наедине судья разрешила лишь общение с защитниками.

Оппозиционер свою вину не признает и считает дело политически мотивированным. По поводу истца он заявил в суде: "Вы его несколько месяцев используете как куклу. Я ходатайствую, чтобы ему дали лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком. Его родственники торгуют, чтобы получить немножко денег. Если он схватится за сердце, вы будете виноваты".

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

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    Автор: Виталий Кропман


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