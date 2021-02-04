В Москве возобновились слушания по делу Навального "о клевете"

В Бабушкинском суде Москвы на выездном заседании мирового суда в пятницу, 12 февраля, возобновились слушания в отношении известного оппозиционера Алексея Навального по уголовному делу о клевете на ветерана. Находящийся под стражей политик лично участвует в судебном заседании. В этот раз журналистов не пропускают с водой и даже антисептиками, сообщает корреспондент DW.

Ни ветеран, ни внук не писали заявление на Навального

По версии обвинения, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции и сопроводил его комментарием, "содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко". Следствие сочло, что тем самым политик совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

На прежнем заседании 5 февраля внук ветерана и оппозиционер начали выяснять, кто подал заявление в правоохранительные органы по делу о клевете. Внук ветерана Игорь Колесников заявил, что ни он, ни его дедушка не писали этого заявления. Навальный сказал судье, что дело сфабриковано, а внук потерпевшего предоставляет ложную информацию. По версии оппозиционера, прокурор ходатайствовал о перерыве в заседании, поскольку Навальный "подловил свидетеля на лжи".

Осужден по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

DW ведет репортаж о ходе суда над Алексеем Навальным 12 февраля в Telegram-канале: https://t.me/dwglavnoe

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