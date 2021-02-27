Перезагрузка отношений ЕС - Армения. Москва не против?

С конца 1990-х годов отношения между Арменией и ЕС основывались на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве. В 2010 году стороны начали готовить новый документ - соглашение об ассоциации. Кроме Армении похожие переговоры с Брюсселем вели также Украина, Грузия и Молдова. В 2013 году - под давлением Москвы - Киев и Ереван дали задний ход.

Украина подписала с ЕС соглашение об ассоциации только после Евромайдана, бегства президента Виктора Януковича и смены власти, а Армения все-таки пошла по пути экономической интеграции с РФ и вошла в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После этого Брюссель и Ереван предприняли вторую попытку перезагрузить отношения, в 2015 году начали новые переговоры, а в конце 2017-го подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП). С 1 июня 2018 года оно стало применяться временно, а теперь - после ратификации всеми странами ЕС - вступило в силу в полной мере.

Сходство и отличия от соглашения об ассоциации с ЕС

СВРП во многом повторяет соглашение об ассоциации, подготовленное Арменией и ЕС, но так и не подписанное. Главное отличие состоит в отсутствии положений о свободной торговле с Евросоюзом, поскольку такая практика несовместима с нормами ЕАЭС. Не предусматривает новый документ и политической ассоциации, то есть максимального политического сближения с Евросоюзом. Однако одной из целей СВРП остается "усиление участия Армении в политике, программах и агентствах Евросоюза".

При этом документ содержит главный инструмент, с помощью которого ЕС приближает к себе соседние страны. Речь идет о внедрении законодательства, аналогичного действующему в Евросоюзе. В СВРП содержится "обязательство Армении постепенно приближать свое законодательство в соответствующих секторах" к европейскому. Прежде всего речь идет об энергетике, защите окружающей среды и транспорте.

В отношениях с другими странами ЕС всегда уделяет особое внимание вопросам демократии и верховенства права. Не стало исключением и СВРП. Документ содержит обязательство "укреплять уважение к основополагающим свободам, правам человека, включая права людей, относящихся к меньшинствам, демократическим принципам, верховенству права и эффективному госуправлению". Устойчивые демократические реформы в Армении, считают в Брюсселе, помогут повысить доверие и укрепить стабильность в регионе.

"Новый уровень сближения с Евросоюзом"

По мнению координатора Армянской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства" Лусинэ Акопян, СВРП "выведет нас на новый уровень сближения с Евросоюзом". По ее словам, выполнение Арменией обязательств, взятых на себя по соглашению, будет содействовать развитию демократических институтов, укреплению верховенства закона и прав человека, повышению участие граждан в политической жизни, улучшению системы образования и культурных учреждений.

Во время боев в Нагорном Карабахе

Важным Акопян считает и то, что в соглашении затрагивается проблема конфликта в Нагорном Карабахе: ЕС, в частности, поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на урегулирование и поиск прочного и долгосрочного решения конфликта.

"Момент для старта не самый удачный"

Менее оптимистично настроен эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Он, правда, тоже считает соглашение "важной вехой в отношениях Армении и Евросоюза, очень полезным договором, содержащим фактически дорожную карту всех реформ, в которых нуждается Армения".

Рубен Меграбян

Но получилось так, сетует политолог, что "момент его старта пришелся на довольно неблагоприятный в политическом отношении период, причем для обеих сторон - и Еревана, и Брюсселя: пандемия коронавируса, глобальный экономический кризис затронули практически все страны". Кроме того, военное поражение в 44-дневной карабахской войне, последовавший за ним политический кризис в Армении - не самый оптимальный, по его оценке, фон для старта.

Как на соглашение ЕС с Арменией отреагирует Москва?

Не лучшая предпосылка для начала действия СВРП и натянутые отношения между Евросоюзом и Россией. Рубен Меграбян напоминает в этой связи о "скандальных", по его словам, обстоятельствах визита Жозепа Борреля в Москву и угрозе главы МИД России разорвать все отношения с ЕС. "Представляется, что де-юре стартующее с 1 марта соглашение может де-факто остаться попросту "беспризорным" на фоне неопределенности в том, как к нему отнесется Москва", - заявил политолог.

Жозеп Боррель на встрече с Сергеем Лавровым 5 февраля

По мнению Лусинэ Акопян, однако, новая перезагрузка отношений Армении с ЕС не вызовет раздражения у Москвы: "Россия не должна рассматривать данное соглашение как угрозу для армяно-российского партнерства - оно подтверждает демократический выбор Армении, и Россия должна уважать выбор своего стратегического союзника". Армения, напомнила она, всегда рассматривала Россию, как своего стратегического партнера, а "армяне имеют давние тесные экономические, политические и культурные связи с Россией, у армян и русских много общего".

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