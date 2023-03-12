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Эмблема ЧВК "Вагнер"
Эмблема ЧВК "Вагнер" (Igor Russak/REUTERS)Фото: Igor Russak/REUTERS
ПолитикаМолдова

Погранполиция не пустила в Молдову члена ЧВК "Вагнер"

Екатерина Венкина
48 мин. назад

Члена ЧВК "Вагнер" не пустили в Молдову в аэропорту Кишинева. По данным пограничников, за сутки поток прибывающих в Молдову иностранных граждан вырос.

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Пограничная полиция Молдовы не пустила в страну представителя российской частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер". Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило издание NewsMaker.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России ("Вагнер")", - сообщили в полиции. Мужчина прибыл в Молдову на самолете. Как свидетельствуют фотографии NewsMaker, у него - паспорт гражданина РФ, а среди многочисленных татуировок на теле - череп, который, в частности, изобраден на эмблеме "Группы Вагнера".

"Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", - добавили в полиции.

Поток прибывающих в Молдову иностранных граждан вырос

По данным пограничников, за сутки поток прибывающих в Молдову вырос - въехали более 23,8 тыс. человек, преимущественно - иностранцы, из которых почти 5 тыс. - граждане Украины.

В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из этих лиц нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Полиция предупредила о возможных массовых беспорядках

Правоохранительные органы предупредили о возможных массовых беспорядках на акции протеста 12 марта, которую организует оппозиционная проросийская партия "Шор".

"Полиция не потерпит никаких форм провокации или агрессии, в том числе - против своих сотрудников", - говорилось в сообщении для прессы. "Лица, не соблюдающие закон "О собраниях", понесут ответственность в соответствии с законом", - подчеркивалось в нем далее.

Президент Молдовы Майя Санду выразила уверенность, что правоохранительные органы обеспечат общественный порядок на мероприятии.

Между тем, как передала радиостанция Radio Europa Libera Moldova, 25 человек, включая гражданина РФ, сопровождены в полицейскую инспекцию, семь задержаны по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщил на брифинге главы Генинспектората полиции Виорел Чернэуцан. Спецоперация проходила вечером 11 марта. 

Еврокомиссар: Путин хочет дестабилизировать Молдову

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон 10 марта в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет "разрушить, дестабилизировать, разделить Европейский Союз и, конечно же, - Молдову".

По словам еврокомиссара, Молдова играет ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности Европы.

Брюссель направит в Молдову гражданскую миссию

В 2023 году Брюссель намерен усилить сотрудничество с Кишиневом в сфере безопасности с упором на гибридные угрозы и управление кризисами в Молдове.

В начале лета в страну отправится новая гражданская миссия ЕС, состоящая из работников юстиции, полиции и таможни. Кроме того, Евросоюз выделит экспертов, которые проконсультируют Молдову в вопросах борьбы с киберпреступностью и дезинформацией, сообщил 5 марта немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой европейских дипломатов.

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