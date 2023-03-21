Молдова возобновила закупки газа у "Газпрома"

С декабря весь газ из РФ Кишинев перенаправлял в приднестровский регион в обмен на дешевую энергию. Из-за теплой погоды потребление топлива в Приднестровье снизилось, и Молдова решила перенаправить часть газа обратно.

Компания "Молдовагаз" в марте возобновила закупки газа у российского "Газпрома" после трехмесячного перерыва, сообщил глава газораспределительной компании Вадим Чебан в понедельник, 20 марта.

"Молдовагаз" в декабре объявила, что будет закупать газ из двух источников: у "Газпрома", а также у госпредприятия Energocom. При этом, как объяснили власти республики, впервые правый берег Днестра обеспечивался газом из альтернативных "Газпрому" источников, а весь объем газа, получаемый из России, начал поступать в Приднестровье.

Таким образом Молдова полностью отказалась от потребления российского газа и стала направлять весь полученный объем в 5,7 млн кубометров в Приднестровье. Там он, в том числе использовался для выработки электроэнергии на расположенной в регионе Молдавской ГРЭС. Производимая электроэнергия поставлялась в Молдову по цене, ниже закупаемой в Румынии. Это позволило снизить тарифы для потребителей. Молдова также потребляла газ, закупленный Energocom на бирже и хранившийся в Румынии и в Украине.

Кишинев перенаправил часть объема газа из РФ обратно из Приднестровья

Из-за мартовского потепления потребление природного газа в Приднестровье снизилось, и Кишинев решил перенаправить часть топлива в республику, объяснил Чебан. "В данной ситуации, принимая во внимание, что цена природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" и Energocom практически идентичны, АО "Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от Energocom", - сообщил Чебан.

Энергетический кризис в Молдове, продолжающийся с 2021 года, усугубился из-за войны в Украине, роста цен на топливо и напряженности в отношениях с "Газпромом". В конце декабря министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну сообщил, что Молдова впервые в истории перестала быть зависимой от газа из России.

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