День Победы и День Европы. Как в Кишиневе отметили 9 мая

В Кишиневе отмечали одновременно и День Победы, и День Европы. Центр города был зарезервирован правительством под "Европейский городок". Оппозиционная ПСРМ и блок Илана Шора "Победа" провели шествие "Бессмертного полка".

В этом году 9 мая в Кишиневе отмечали одновременно и День Победы, и День Европы. Правительство Молдовы впервые решило не переносить торжества по случаю праздника европейского единства на другой день, как это делалось ранее. Поэтому проходившие в городе мероприятия пришлось разводить по разным локациям, место на главной площади страны, где всегда начинались "Марши Победы" было уже занято.

В девять часов утра, когда к центральной площади Кишинева стали подтягиваться колонны оппозиционных партий с красными флагами, для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, вся проезжая часть перед зданием правительства была огорожена турникетами и оцеплена полицией. В центре площади стояла большая сцена в окружении павильонов "Европейского городка", открытие которого было запланировано на полдень.

Место, где должен был начаться "Марш Победы" в Кишиневе, было уже занято Фото: Alexandr Burakov/DW

Участникам акции "Бессмертный полк", организованной ко Дню Победы, пришлось довольствоваться местом на проспекте Штефана Великого рядом с площадью. Когда количество участников достигло примерно четырех тысяч, колонна сразу же свернула на одну из периферийных улиц и направилась к воинскому мемориалу "Вечность".

Противостояния удалось избежать

Это шествие началось под выкрики десятка проевропейских активистов, устроивших пикет с флагами Украины, Франции, Молдовы и ЕС, кричавших "Предатели" в адрес пророссийских участников демонстрации. Группу активистов быстро окружила полиция и не допустила острого противостояния. В это же время полицейские предприняли попытку изъять огромный баннер с изображением Иосифа Сталина в колонне "Бессмертного полка", однако позже вернула его демонстрантам. Далее акция прошла без эксцессов и выглядела гораздо скромнее, чем в прошлые годы.

В Молдове действует запрет на символы российской войны против Украины - буквы "Z" и "V", а также георгиевской ленты. За их использование предусмотрен штраф, составляющий в пересчете около 450 евро, либо общественные работы. Кроме того, в апреле судом был признан экстремистской символикой бело-желто-черный флаг имперской России. На этот раз участники шествия ничего из запрещенной символики не распространяли и не использовали.

Полицейские пытаются изъять плакат с изображением Сталина. Но позже они вернут его участнкиам акции. Кишинев, 9 мая Фото: Alexandr Burakov/DW

Участники демонстрации ко Дню Победы скандировали лозунг "Победа это мир", взрослые и дети фотографировались в солдатской форме и подпевали песни военных лет. Организатором акции "Бессмертный полк" в молдавской столице традиционно выступил общественный комитет "Победа", возглавляемый председателем Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Алексеем Петровичем. Но в Кишиневе акция политизирована, и имеет значение, кто именно идет во главе колонны.

Социалисты помирились с Шором на 9 мая

На этот раз демонстрацию в окружении ветеранов возглавляли лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон и депутат парламента от ныне запрещенной партии "Шор" Денис Уланов. Оба политика заявили журналистам, что ПСРМ и политический блок "Победа", недавно созданный в Москве беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество, пришли к соглашению о проведении совместного шествия без партийной символики - были лишь "знамена Победы" и флаги Молдовы.

Это стало своего рода сенсацией, так как ранее социалисты жестко дистанцировались от Илана Шора и называли его "вором". Сам Шор вместе с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул и секретарем исполкома нового блока "Победа" Мариной Таубер в это время находился в Москве, где с трибун Красной площади наблюдали за парадом.

Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе с участием Владимира Воронина и Игоря Додона Фото: Alexandr Burakov/DW

Игорь Додон, как и обещал, принципиально пришел на акцию с миниатюрной георгиевской лентой в петлице. Ранее, по запросу ПСРМ, Конституционный суд Молдовы пришел к выводу, что ее ношение не является нарушением, если это сделано в знак памяти, а не пропаганды войны.

На последнем полукилометровом участке шествия к нему присоединился и 82-летний экс-президент страны, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. К полудню колонна достигла мемориала "Вечность", где состоялось возложение цветов.

В центре праздновали День Европы

В это же время на центральной площади Кишинева уже собралось несколько тысяч человек, и президент страны Майя Санду в сопровождении специально приглашенного в Кишинев по этому случаю еврокомиссара Йоханнеса Хана официально открыла "Европейский городок".

В своей речи она отметила, что Молдова выбирает ЕС, так как мир и безопасность является ее приоритетом и призвала всех проголосовать на предстоящем 20 октября референдуме за вступление Молдовы в Евросоюз. Йоханнес Хан, в свою очередь, напомнил, что Молдова является страной-кандидатом в ЕС и заверил Кишинев в поддержке, хотя стране предстоит еще долгий путь.

Президент Майя Санду и еврокомиссар Йоханнес Хан на открытии "Европейского городка" в Кишиневе Фото: Alexandr Burakov/DW

После этого оба политика спустились со сцены для неформального общения с горожанами. В "Европейском городке", кроме палаток стран-членов ЕС, были открыты павильоны парламента, правительства и государственных учреждений. Депутаты и министры были доступны для прямого диалога с гражданами в течение всего дня.

Стоит отметить, что власти непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) отказались от проведения парада и шествия "Бессмертный полк". Глава ПМР Вадим Красносельский обосновал это решение объявленным ранее желтым уровнем террористической опасности и призвал жителей Приднестровья ограничиться 9 мая возложением цветов к Братским могилам во всех городах и районах.