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ПолитикаКыргызстан

Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?

Екатерина Хван
2 августа 2024 г.

Четверым из 11 журналистов-расследователей, задержанных в Бишкеке в январе, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным - домашний арест до октября 2024 года. В чем их обвиняют?

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Бишкек, площадь Ала-Тоо
Бишкек, площадь Ала-Тоо Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Районный суд Бишкека 1 августа 2024 года продлил срок содержания в СИЗО четверым журналистам расследовательского проекта Temirov Live еще на два месяца - до октября нынешнего года. Таким образом под стражей остаются директор проекта Махабат Тажибек кызы, журналисты Актилек Капаров, Айке Бейшекеева и акын (поэт-импровизатор. - Ред.) Азамат Ишенбеков. Другие фигуранты дела остаются под домашним арестом.

Об этом в беседе с DW сообщил адвокат Улан Сейитбеков. Всего по данному делу проходят 11 действующих и бывших сотрудников медиаресурсов Temirov Live и "Айт Айт Десе", которые были задержаны 16 января этого года. Им предъявлены обвинения в призывах к массовым беспорядкам, а двоим из них - Махабат Тажибек кызы и Актилеку Капарову - обвинения в качестве организаторов призывов.

Адвокат Улан Сейитбеков
Адвокат Улан Сейитбеков Фото: privat

По словам адвоката, оснований для того, чтобы в дальнейшем журналисты содержались под стражей , нет. Как нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Как отмечает Сейитбеков, оно было возбуждено на основании заключения судебно-лингвистической экспертизы, эксперты которой дают аналогичные заключения по нескольким таким делам. "Согласно этим заключениям, уже на протяжении 7 месяцев, они (эксперты. - Ред.) неохотно отвечали на вопросы. Мы были свидетелем того, что, когда допрашивали одного эксперта, он уже путался в своих показаниях".

"Не первая атака" на команду Temirov Live

Основатель проектов Temirov Live и "Айт Айт Десе", журналист-расследователь Болот Темиров подчеркивает, что это "не первая атака" на его команду: "Первая была непосредственно на меня, как на лидера команды - подбросили наркотики, еще четыре уголовных дела на меня сфальсифицировали и, в конце концов, депортировали в Москву. Я из Москвы выбрался в Европу".

По мнению Болота Темирова, то, что в январе арестовали не только действующих сотрудников проектов, но и тех, которые в свое время были лицами канала, или когда-либо работали на проекте Temirov Live, указывает, что "задача была этими арестами остановить работу нашей команды - расследовательскую деятельность". И добавляет: "Власти тем самым показали, что практически хотели уничтожить всю команду. Плюс до сих пор они не дают доступ к нашему офису, хотя никакого судебного ареста нет".

Журналист Болот Темиров показывает фото после нападения на него (январь 2020 года
Журналист Болот Темиров показывает фото после нападения на него (январь 2020 года) Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Собеседник DW рассказывает, что до арестов было проведено достаточно много крупных расследований, в которых раскрываются коррупционные схемы среди правоохранительных органов и высшего руководства страны: "По первой леди, что ее фонд получил финансирование от китайского посольства, и по министру внутренних дел, именно МВД возбуждает уголовное дело против нас, и еще по клану бывшего экс-спикера Кыргызстана Дастана Джумабекова, его братья также работают в МВД и ГКНБ".

Темиров полагает, что арест журналистов - своего рода месть: "Их провластные эксперты Академии наук сделали заключение о том, что критика власти может привести к массовым по беспорядкам… Или, как они называют, "призывающие дискредитировать власть", то есть такие формулировки придумали, что в них нет никакого смысла, кроме того, чтобы сфальсифицировать уголовное дело".

"Журналисты - это консультанты, которые выявляют проблемы"

Основатель Temirov Live признает, что его проект нередко сравнивают с российским Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Но он отмечает, что "у нас нет политических амбиций". Единственное же сходство - журналистские расследования. Болот Темиров говорит, что цель его проекта - "показать проблемы и гнойные раны страны, на которые нужно обратить внимание и быстро их решать". И уточняет, что "журналисты - это консультанты, которые выявляют проблемы, а решение должны принимать политики".

По выражению Темирова, нынешние власти Кыргызстана боятся очередного переворота и думают, что "зачисткой" они смогут что-то решить. "Но у нас страна маленькая, и все друг про друга и так все знают. А мы только как зеркало показываем это в своих материалах", - заключает журналист-расследователь.

В медиакомьюнити КР наблюдается большая цензура

Медиаэксперт, журналист-расследователь, главный редактор платформы Checkit Media, которая была создана для борьбы с дезинформацией, Асель Сооронбаева считает, что преследование журналистов-расследователей и их аресты можно охарактеризовать как знак для остальных журналистов, "чтобы они имели в виду, что может с ними произойти, если они будут продолжать, то чем занимались ранее".

Медиаэксперт Асель Сооронбаева
Медиаэксперт Асель СооронбаеваФото: privat

Медиаэксперт отмечает, что "сейчас в медиакомьюнити наблюдается очень большая цензура: журналист 100 раз подумает, прежде чем осветить какую-то проблему, чтобы не попасть под раздачу". По ее мнению, этому способствовало и принятие аналога закона об "иноагентах", из-за которого в том числе пострадали "свободные медиа, которые могли проводить независимые расследования и фактчекинг".

Вместе с тем Асель Сооронбаева делится, что в последнее время отмечается комплексное давление на СМИ, упоминая при этом принятие законопроекта о фейках, который позволяет блокировать сайты, а также попытки взлома личных аккаунтов журналистов, кибербуллинг, хейт в соцсетях, уголовные дела, судебные иски - когда аффилированное государством СМИ подает в суд на независимое СМИ. По словам медиаэксперта, в целом это все влияет и на то, что в настоящее время не только уменьшилось количество журналистских расследований, но и происходит диверсификация: "Если раньше фигурантами могли быть первые лица, то сейчас уже пошла диверсификация на тему экологии либо какие-то локальные правонарушения... Это очень сложно на самом деле, находясь в стране".

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