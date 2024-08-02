Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?

Четверым из 11 журналистов-расследователей, задержанных в Бишкеке в январе, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным - домашний арест до октября 2024 года. В чем их обвиняют?

Районный суд Бишкека 1 августа 2024 года продлил срок содержания в СИЗО четверым журналистам расследовательского проекта Temirov Live еще на два месяца - до октября нынешнего года. Таким образом под стражей остаются директор проекта Махабат Тажибек кызы, журналисты Актилек Капаров, Айке Бейшекеева и акын (поэт-импровизатор. - Ред.) Азамат Ишенбеков. Другие фигуранты дела остаются под домашним арестом.

Об этом в беседе с DW сообщил адвокат Улан Сейитбеков. Всего по данному делу проходят 11 действующих и бывших сотрудников медиаресурсов Temirov Live и "Айт Айт Десе", которые были задержаны 16 января этого года. Им предъявлены обвинения в призывах к массовым беспорядкам, а двоим из них - Махабат Тажибек кызы и Актилеку Капарову - обвинения в качестве организаторов призывов.

Адвокат Улан Сейитбеков Фото: privat

По словам адвоката, оснований для того, чтобы в дальнейшем журналисты содержались под стражей , нет. Как нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Как отмечает Сейитбеков, оно было возбуждено на основании заключения судебно-лингвистической экспертизы, эксперты которой дают аналогичные заключения по нескольким таким делам. "Согласно этим заключениям, уже на протяжении 7 месяцев, они (эксперты. - Ред.) неохотно отвечали на вопросы. Мы были свидетелем того, что, когда допрашивали одного эксперта, он уже путался в своих показаниях".

"Не первая атака" на команду Temirov Live

Основатель проектов Temirov Live и "Айт Айт Десе", журналист-расследователь Болот Темиров подчеркивает, что это "не первая атака" на его команду: "Первая была непосредственно на меня, как на лидера команды - подбросили наркотики, еще четыре уголовных дела на меня сфальсифицировали и, в конце концов, депортировали в Москву. Я из Москвы выбрался в Европу".

По мнению Болота Темирова, то, что в январе арестовали не только действующих сотрудников проектов, но и тех, которые в свое время были лицами канала, или когда-либо работали на проекте Temirov Live, указывает, что "задача была этими арестами остановить работу нашей команды - расследовательскую деятельность". И добавляет: "Власти тем самым показали, что практически хотели уничтожить всю команду. Плюс до сих пор они не дают доступ к нашему офису, хотя никакого судебного ареста нет".

Журналист Болот Темиров показывает фото после нападения на него (январь 2020 года) Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Собеседник DW рассказывает, что до арестов было проведено достаточно много крупных расследований, в которых раскрываются коррупционные схемы среди правоохранительных органов и высшего руководства страны: "По первой леди, что ее фонд получил финансирование от китайского посольства, и по министру внутренних дел, именно МВД возбуждает уголовное дело против нас, и еще по клану бывшего экс-спикера Кыргызстана Дастана Джумабекова, его братья также работают в МВД и ГКНБ".

Темиров полагает, что арест журналистов - своего рода месть: "Их провластные эксперты Академии наук сделали заключение о том, что критика власти может привести к массовым по беспорядкам… Или, как они называют, "призывающие дискредитировать власть", то есть такие формулировки придумали, что в них нет никакого смысла, кроме того, чтобы сфальсифицировать уголовное дело".

"Журналисты - это консультанты, которые выявляют проблемы"

Основатель Temirov Live признает, что его проект нередко сравнивают с российским Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Но он отмечает, что "у нас нет политических амбиций". Единственное же сходство - журналистские расследования. Болот Темиров говорит, что цель его проекта - "показать проблемы и гнойные раны страны, на которые нужно обратить внимание и быстро их решать". И уточняет, что "журналисты - это консультанты, которые выявляют проблемы, а решение должны принимать политики".

По выражению Темирова, нынешние власти Кыргызстана боятся очередного переворота и думают, что "зачисткой" они смогут что-то решить. "Но у нас страна маленькая, и все друг про друга и так все знают. А мы только как зеркало показываем это в своих материалах", - заключает журналист-расследователь.

В медиакомьюнити КР наблюдается большая цензура

Медиаэксперт, журналист-расследователь, главный редактор платформы Checkit Media, которая была создана для борьбы с дезинформацией, Асель Сооронбаева считает, что преследование журналистов-расследователей и их аресты можно охарактеризовать как знак для остальных журналистов, "чтобы они имели в виду, что может с ними произойти, если они будут продолжать, то чем занимались ранее".

Медиаэксперт Асель Сооронбаева Фото: privat

Медиаэксперт отмечает, что "сейчас в медиакомьюнити наблюдается очень большая цензура: журналист 100 раз подумает, прежде чем осветить какую-то проблему, чтобы не попасть под раздачу". По ее мнению, этому способствовало и принятие аналога закона об "иноагентах", из-за которого в том числе пострадали "свободные медиа, которые могли проводить независимые расследования и фактчекинг".

Вместе с тем Асель Сооронбаева делится, что в последнее время отмечается комплексное давление на СМИ, упоминая при этом принятие законопроекта о фейках, который позволяет блокировать сайты, а также попытки взлома личных аккаунтов журналистов, кибербуллинг, хейт в соцсетях, уголовные дела, судебные иски - когда аффилированное государством СМИ подает в суд на независимое СМИ. По словам медиаэксперта, в целом это все влияет и на то, что в настоящее время не только уменьшилось количество журналистских расследований, но и происходит диверсификация: "Если раньше фигурантами могли быть первые лица, то сейчас уже пошла диверсификация на тему экологии либо какие-то локальные правонарушения... Это очень сложно на самом деле, находясь в стране".