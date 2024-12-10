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Нетаньяху начал давать показания в суде по делу о коррупции

Николай Линке
10 декабря 2024 г.

Премьер-министр Израиля отверг все обвинения и отметил, то параллельно с процессом "ведет страну через войну на семи фронтах".

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Биньямин Нетаньяху в суде, 10 декабря 2024 года
Биньямин Нетаньяху в суде, 10 декабря 2024 годаФото: Menahem Kahana/REUTERS

Биньямин Нетаньяху впервые дал показания в суде по трем делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях. Премьер-министр Израиля выступил во вторник, 10 декабря, в окружном суде Тель-Авива.

Показания Нетаньяху

"Восемь лет я ждал, чтобы сказать правду. Восемь лет я ждал, чтобы окончательно опровергнуть дикие и нелепые обвинения против меня, - сказал Нетаньяху. - Но я также премьер-министр. Я веду страну через войну на семи фронтах". Он отверг все обвинения и назвал дела против него "абсурдом" и "охотой на ведьм".

Слушания прошли в подземном зале суда, куда их перенесли из Иерусалима из соображений безопасности. Они продлились около четырех часов. Следующее заседание состоится в среду, 11 декабря.

Премьер-министр будет давать показания три раза в неделю по шесть часов в день до конца декабря. Сначала его допросят адвокаты, затем состоится перекрестный допрос. Как пишет dpa, рассмотрение дела может затянуться на несколько лет.

Обстановка в зале суда и снаружи

Сегодня на процесс явились несколько министров правительства Израиля. Ранее 12 министров присоединились к требованию адвокатов Нетаньяху отложить его участие в процессе из-за многочисленных войн в регионе. Суд отверг это ходатайство, но разрешил премьеру получать во время процесса записки с важной информацией.

Биньямин Нетаньяху в суде, 10 декабря 2024 года
Биньямин Нетаньяху в суде, 10 декабря 2024 годаФото: Menahem Kahana/REUTERS

У здания суда сегодня собрались несколько десятков сторонников и противников Нетаньяху. Последние потребовали справедливого суда над политиком. "От коррупции нет иммунитета", - гласил один из их плакатов.

Обвинения против Нетаньяху

В 2019 году против Нетаньяху выдвинули обвинения сразу по трем делам. Среди прочего, речь идет о том, что он получал ценные подарки от друзей-миллиардеров, а также якобы добивался регуляторных поблажек для медиа-магнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности.

Нетаньяху стал первым действующим главой правительства Израиля, который дает показания в суде по уголовным делам против него.

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