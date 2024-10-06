Израиль объявил вторую закрытую зону на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля в воскресенье, 6 октября, объявила закрытой военной зоной еще три района на границе с Ливаном. "После оценки ситуации" въезд в этот регион был запрещен, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Речь идет о кибуцах Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля. 30 сентября ЦАХАЛ объявил военной зоной районы вокруг общин Метула, Мисгав Ам и Кфар Гилади.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.