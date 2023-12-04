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В Израиле возобновился суд над Нетаньяху по делу о коррупции

Евгений Жуков
4 декабря 2023 г.

Длящийся уже три года судебный процесс против Нетаньяху был временно приостановлен после нападения ХАМАС на Израиль. Теперь срок приостановки истек и разбирательство возобновилось.

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Премеьр-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премеьр-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Abir Sultan via REUTERS

В окружном суде Иерусалима в понедельник, 4 декабря, возобновился судебный процесс по делу о коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Разбирательство было приостановлено, как и все несрочные дела, министром Яроивом Левиным после кровопролитного нападения террористов ХАМАС на Израиль, срок приостановки в связи с условиями военного времени истек на минувшей неделе.

В рамках процесса, который длится уже более трех лет, Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток в трех отдельных случаях. В частности, премьера подозревают в том, что он в свою бытность министром связи продвигал интересы крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля "Безек", акционером которой был медиамагнат Шауль Элович, а в обмен вмешивался в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещение им событий.

Кроме того, израильского премьера обвиняют в том, что в период с 2007 по 2016 годы он, а также его жена и сын приняли роскошные подарки, включая ювелирные изделия, сигары, шампанское и авиабилеты на сумму около 700 000 шекелей (174 000 евро), в частности, от голливудского продюсера Арнона Милчена.

Нетаньяху отрицает все обвинения

По обвинению во взяточничестве грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и / или штраф, а наказание за мошенничество и злоупотребление доверием предполагает лишение свободы до трех лет.

Нетаньяху отрицает все обвинения, настаивая на том, что он принимал подарки только от друзей и никогда не вымогал взятки.

В 2020 году, когда начался суд над Биньямином Нетаньяху, по Израилю прокатилась волна массовых протестов против него.

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