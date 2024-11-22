Арестуют ли Нетаньяху и Галанта по ордерам МУС?

МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-главы Минобороны Галанта, обвинив их в военных преступлениях. Власти Израиля возмущены. О реакции в других странах - DW.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан хочет привлечь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности. Это же касается бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Мухаммеда Дейфа), лидера военного крыла палестинского движения ХАМАС, которое ЕС, Германией, США и многие страны Запада признали террористической организацией.

После нескольких месяцев рассмотрения МУС в четверг, 21 ноября, удовлетворил просьбу главного прокурора выписать международные ордера на арест всех троих. Теперь страны, ратифицировавшие Римский статут - договор об учреждении МУС - обязаны арестовать Нетаньяху, Галанта и аль-Масри и передать их в Гаагу, где располагается суд.

В чем МУС обвиняет Нетаньяху и Галанта

МУС видит "разумные основания" предполагать, что премьер-министр Нетаньяху и его экс-министр обороны Галант "преднамеренно и умышленно" использовали голод в качестве оружия в секторе Газа против гражданского населения, лишив его "предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество".

"Этот вывод основан на роли Нетаньяху и Галанта в препятствовании оказанию гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами", - к такому выводу пришли члены коллегии МУС из трех судей, принявших это решение единогласно. Они также отметили, что поступление гумпомощи в сектор Газа обставлялось рядом условий, необходимости в которых не было. Как заявили в Международном уголовном суде, эти действия, вероятно, нельзя квалифицировать как преступление против человечности в виде "истребления", но должны рассматриваться как "убийство".

Город Газа после авиаударов: по данным ООН, среди жертв особенно много палестинских детей Фото: AFP/Getty Images

Судьи также ставят в вину Нетаньяху и Галанту преднамеренное нападение на гражданских лиц в секторе Газа, что нарушает международно-правовые нормы ведения войны. МУС при этом ссылается на преступления, расследованные в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го - даты, когда главный прокурор Хан подал запрос о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и аль-Масри.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили террористическую атаку на Израиль, в ходе которой убили 1139 человек и похитили 220 заложников. 101 заложник до сих пор удерживается ими в Газе. Израиль ответил массированными авиаударами и военными операциями против террористов ХАМАС. На данный момент большая часть сектора Газа лежит в руинах. По утверждению контролируемого ХАМАС Минздрава сектора, в ходе израильской военной операции погибло более 40 000 палестинцев.

Всех разыскиваемых лидеров ХАМАС уже нет в живых?

Международный ордер на арест лидера военного крыла ХАМАС Ибрагима аль-Масри (Мухаммеда Дейфа) выдан по обвинению в преступлениях против человечности, убийствах, истреблении людей, пытках, изнасилованиях и захвате заложников. Аль-Масри, как утверждается, несет ответственность за нападения на кибуцы и музыкальный фестиваль на юге Израиля 7 октября 2023 года и последующие действия боевиков.

Ибрагим аль-Масри (Мухаммед Дейф) Фото: HO/AFP

По израильским данным, он был убит 13 июля 2024 года в результате авиаудара. В ХАМАС сначала отрицали гибель Аль-Масри, однако в ноябре признали ее. Поскольку МУС не удалось точно установить, жив ли на данный момент обвиняемый, ордер на его арест был выдан в качестве меры предосторожности. Два других лидера ХАМАС, Исмаил Хания и Яхья Синвар, которых главный прокурор также хотел арестовать еще в мае, уничтожены израильскими военными.

Реакция Израиля: над правосудием насмехаются

Резкая реакция Израиля на выдачу ордеров на арест премьер-министра страны и бывшего министра обороны не заставила себя долго ждать. Биньямин Нетаньяху обозвал судей "антисемитами". В офисе премьера в Иерусалиме заявили, что "Израиль с отвращением отвергает абсурдные и ложные действия, которые МУС инициировал против него".

Демонстрация в Тель-Авиве, участники которой требуют освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, 5 ноября 2024 года Фото: Jack Guez/AFP

Израильский президент Ицхак Герцог отметил, что решение МУС является "черным днем для правосудия и черным днем для человечества". Международная юрисдикция превращается в посмешище, посетовал Герцог. По его словам, происходящее "превращает в фарс борьбу всех тех, кто добивался справедливости - от победы стран-союзниц над нацистами до сегодняшнего дня".

Арестуют ли Нетаньяху по ордеру МУС?

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что для него решение МУС не является политически мотивированным. Это решение необходимо уважать и выполнять, подчеркнул Боррель, который сейчас находится с визитом в столице Иордании Аммане. По его словам, ордер на арест является обязательным к исполнению для всех государств, признающих юрисдикцию МУС, включая все страны - члены Евросоюза. Трагедия в секторе Газа, добавил Жозеп Баррель, должна быть остановлена.

Балкис Джаррах, эксперт по международному праву правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), пояснила в интервью DW, что теперь выполнение решения МУС зависит от властей соответствующих стран. "Эти ордера на арест должны наконец заставить международное сообщество положить конец жестоким преступлениям и добиться справедливости для всех жертв в Палестине и Израиле", - указала Джаррах.

Такой же позиции, судя по всему, придерживается Швейцария. "В соответствии с обязательством сотрудничать с МУС Швейцария должна будет арестовать Нетаньяху и других обвиняемых в случае их возможного въезда в Швейцарию, а также запустить процедуру их передачи МУС", - заявили в Минюсте альпийской республики.

Между тем венгерский премьер-министр Виктор Орбан, со своей стороны, заверил, что намерен пригласить Биньямина Нетаньяху в Венгрию даже вопреки ордеру МУС на его арест, который Будапешт не собирается исполнять. Для Нетаньяху не будет последствий в случае визита в Венгрию, пообещал Орбан. По его выражению, "неправильное" и "циничное" решение МУС о выдаче ордера на арест израильского премьера противоречит международному праву и способствует эскалации напряженности.

Между тем власти Германии не смогли однозначно ответить на вопрос, будет ли Нетаньяху арестован, если приедет в страну. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), в Берлине с трудом могут представить себе ситуацию, в которой израильского премьера арестуют в Германии по ордеру МУС.

Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Берлин "изучает, что именно это (ордер на арест Нетаньяху. - Ред.) означает для Германии".

Израиль не признает юрисдикции МУС

Хотя Израиль не является участником Римского статута, судьи в Гааге, тем не менее, считают, что они в данном случае обладают должной юрисдикцией. Это связано с тем, что Палестинские территории, состоящие из сектора Газа и Западного берега реки Иордан, часть которого контролируется Израилем, признают юрисдикцию суда.

Здание МУС в Гааге. Римский статут, подписанный в 1998 году, ратифицировали 124 страны. Фото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

На сегодня Римский статут, подписанный в 1998 году, ратифицировали 124 страны. Помимо Израиля, юрисдикцию МУС не признают, в частности, США, Россия, Китай и Иран. Пока неясно, будет ли Биньямин Нетаньяху действительно арестован, если отправится в одну из стран - участниц статута.

Президент России Владимир Путин, объявленный в международный розыск за предполагаемые военные преступления в Украине, в октябре без проблем посетил Монголию, признающую юрисдикцию МУС. Монгольские власти не отреагировали на призывы из Гааги арестовать Путина. Кроме призывов в распоряжении МУС нет никаких инструментов, чтобы добиться исполнения его решений.