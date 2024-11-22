ФРГ изучает последствия выдачи ордера на арест Нетаньяху

Представители правительства Германии не смогли дать однозначного ответа на вопрос, арестуют ли премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при въезде в страну.

Правительство Германии с трудом может представить себе ситуацию, в которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован в стране по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС). Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Кроме того, Хебештрайт уточнил, что вопрос об аресте Нетаньяху возник бы лишь в том случае, если бы он приехал в Германию. "В то же время, вследствие немецкой истории, мы поддерживаем уникальные отношения и несем большую ответственность перед Израилем", - сказал он и пообещал прояснить юридические вопросы, касающиеся ордера на арест. Агентство Reuters отмечает, что представитель правительства не ответил на вопрос, будет ли Нетаньяху желанным гостем на территории ФРГ.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что Берлин "изучает, что именно это (ордер на арест Нетаньяху. - Ред.) означает для Германии".

Орбан обещает игнорировать ордер на арест Нетаньяху. Мировые лидеры разошлись во мнениях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Выступая в эфире государственного радио в пятницу, 22 ноября, он пообещал, что пригласит Нетаньяху посетить Венгрию, а Будапешт будет игнорировать решение суда. Решение МУС он назвал "циничным" и "ошибочным", обвинив суд во "вмешательстве в продолжающийся конфликт", совершаемом из политических соображений.

Публичное несогласие с решением МУС выразили также президенты США и Аргентины Джо Байден и Хавьер Милей. Первый назвал выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта наравне с главарями ХАМАС "возмутительной", а второй обвинил суд в игнорировании права Израиля защищать себя от атак террористических организаций.

В то же время, сразу несколько высокопоставленных представителей европейских государств заявили о готовности при необходимости арестовать Нетаньяху. Так, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сказал, что его страна будет действовать в соответствии с решением МУС. Со схожих позиций выступил и министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

Решение суда поддержали также министры иностранных дел Бельгии, Швеции и Турции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта в соответствии с ордерами МУС является обязательным к исполнению решением. "Это не политическое решение. Это судебное, юридическое решение МУС. И решение суда должно уважаться и выполняться", - заявил он.

Биньямин Нетаньяху об ордере МУС на его арест

Сам Биньямин Нетаньяху прокомментировал выдачу ордеров МУС такими словами: "Антисемитское решение Международного уголовного суда можно сравнить с современным делом Дрейфуса - и закончится оно точно так же". При этом премьер Израиля подразумевал политический скандал во Франции в конце XIX - начале XX века, связанный с судебным преследованием капитана генерального штаба Альфреда Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже в пользу Германии и приговоренного к пожизненной каторге.

Ордеры МУС на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа

МУС сообщил 21 ноября на своем сайте, что выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны страны Йоава Галанта и одного из главарей террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Израильских политиков суд обвинил в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории сектора Газа против его гражданского населения. В частности, говорится в сообщении, суд счел, что оба политика "намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания", и препятствовали оказанию палестинцам гуманитарной помощи как минимум с 8 октября 2023 года.

Обвинения против главаря ХАМАС Мохаммеда Диаб Ибрагима аль-Масри, известного под псевдонимом Мохаммед Дейф, связаны в первую очередь с террористической атакой 7 октября, совершенной с территории сектора Газа против израильского гражданского населения.