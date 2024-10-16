ФРГ тормозит экспорт оружия в Израиль - не признавая этого

Власти Германии, похоже, не афишируя этого, прекратили или, по крайней мере, приостановили экспорт оружия в Израиль с начала 2024 года. При этом Берлин публично отрицает какие-либо изменения в своей политике и настаивает, что такого рода экспорт продолжится в ближайшем будущем. Правительственные данные, обнародованные в официальном ответе на парламентский вопрос от 10 сентября, свидетельствуют о том, что, хотя число одобренных поставок оружия из ФРГ в Израиль выросло сразу после террористической атаки ХАМАС на государство Израиль 7 октября 2023 года, но на рубеже того года уже снизилось.

В ответе министерства экономики, которое отвечает за выдачу лицензий на такие поставки, говорится, что с января по июнь 2024 года в Израиль не было экспортировано "оружие ведения войны". В то же время выдача лицензий на экспорт компонентов или технологий вооружений, которые относятся к другой категории, в текущем году продолжалась, хотя и в значительно меньших объемах, чем ранее.

Один из примеров из ответа на парламентский запрос: Минэкономики сообщило, что в октябре 2023 года была одобрена заявка на экспорт в Израиль военных изделий и технологий на сумму чуть более 3 млн евро, а в июле 2024-го туда была отправлена военная техника всего на 35 000 евро.

Несмотря на это, Минэкономики утверждает, что приведенные цифры не указывают на то, что власти ФРГ изменили свою позицию. "Запрета на экспорт оружия в Израиль нет и не будет", - заверил представитель ведомства в интервью DW.

Шольц гарантировал новые поставки оружия Израилю

В воскресенье, 13 октября ведущий немецкий таблоид Bild написал, что вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отказались дать добро на поставку новой партии оружия Израилю, потребовав от его правительства письменного подтверждения, что это оружие" не будет использоваться для осуществления геноцида". По имеющимся сведениям, такое письменное подтверждение было предоставлено.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: Dominik Butzmann/AA/photothek.de/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил эту позицию в своем выступлении в бундестаге 10 октября, заявив, что его правительство приняло решения, которые "гарантируют, что в ближайшее время будут сделаны новые поставки". Шольц не предоставил никаких подробностей о том, какие именно виды оружия и когда будут экспортированы в Израиль.

Все заявки на поставки оружия, добавил, в свою очередь, представитель Минэкономики, рассматриваются по существу: "При этом федеральное правительство принимает во внимание соблюдение норм международного гуманитарного права. Также всегда учитывается текущая ситуация, в том числе, нападения на Израиль со стороны ХАМАС и "Хезболлах", а также ход операции в секторе Газа".

Многочисленные судебные иски против властей ФРГ

Тем не менее вышеприведенные цифры говорят о значительном изменении в военной поддержке Израиля Берлином. Германия была вторым по величине поставщиком оружия для израильтян на протяжении, как минимум, двух десятилетий. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и расследовательской группы Forensic Architecture (FA), в 2023 году на долю ФРГ приходилось 47% от общего объема импортированных Израилем обычных вооружений, а на долю США - 53%.

FA также подсчитала, что в экспортных лицензиях на 3,3 млрд евро, выданных Германией для поставок вооружений Израилю в период с 2003 по 2023 год, 53% приходилось на боевое оружие. Остальная часть - на другую военную технику. Только в 2023 году Берлин одобрил экспорт вооружений Израиль на общую сумму 326,5 млн евро.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и канцлер ФРГ Олаф Шольц, март 2023 года Фото: Michael Sohn/AP/picture alliance

За последний год немецкому правительству неоднократно приходилось в национальных и международных судах защищать свою политику, направленную на военную поддержку Израиля. При этом, по мнению аналитиков, Берлин часто преуменьшал значение своих соответствующих поставок оружия.

В апреле нынешнего года, когда Никарагуа подала срочный иск против ФРГ в Международный суд ООН, обвиняя в нарушении Конвенции ООН о предупреждении геноцида, представители Германии заявили в суде, что "98% лицензий (на экспорт оружия в Израиль. - Ред.), выданных после 7 октября 2023 года, касаются не боевого оружия, а другой военной техники". Она может включать в себя танковые двигатели, а не танки целиком. Например, в линейке танков "Меркава", стоящих на вооружении израильской армией (ЦАХАЛ), на протяжении десятилетий использовались двигатели и трансмиссии немецкого производства.

На самом деле, как сообщило правительство ФРГ в обращении в Международный суд ООН, за последний год оно выдало всего четыре лицензии на экспорт "оружия ведения войны". Это были три заказа на поставки боеприпасов (один из них - на 500 000 патронов) и компоненты для ракетного топлива, которые, как было сказано, подходят только для учебных целей. Четвертый заказ, как утверждается, касался "3000 переносных противотанковых гранатометов", и эта лицензия была выдана "в непосредственном контексте массовых убийств, совершенных ХАМАС". Эти реактивные противотанковые гранатометы "Матадор" в последние месяцы были опознаны на нескольких видеороликах, на которых были запечатлены израильские солдаты, ведущие из данного оружия огонь по зданиям в секторе Газа.

Противотанковые гранатометы Matador немецкого производства (на фото его несет британский солдат), предположительно, использовалось ЦАХАЛ в Газе Фото: Andrew Chittock/StockTrek Images/IMAGO

Берлин преуменьшает объемы экспорта оружия в Израиль?

При этом остальные 98% экспортированных Берлином в Израиль вооружений - в основном это компоненты и учебные боеприпасы - не то чтобы являются менее смертоносными. "Продажа 500 000 патронов - якобы только "для учебных целей" - кажется мне очень подозрительным заявлением, - делится Юрген Грасслин (Jürgen Grässlin), представитель немецкой группы по борьбе с торговлей оружием Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel. - Число чрезвычайно велико и вызывает сомнения в том, что эти боеприпасы будут использоваться только для обучения в течение многих лет".

Юрген Грасслин Фото: picture-alliance/dpa/M. Murat

Немецкое правительство преуменьшало объемы экспорта оружия в Израиль и при рассмотрении судебных дел в самой Германии. В начале года пять неназванных палестинцев, живущих в Газе, подали иск в берлинский суд, собираясь заставить ФРГ прекратить поставки вооружений израильтянам. Иск, поддержанный расположенным в Берлине Европейским центром по конституционным правам и правам человека (ЕЦКПЧ) и тремя палестинскими правозащитными организациями, суд в июне отказался принять к рассмотрению - отчасти по причинам, связанным с юрисдикций, а также на том основании, что было уже слишком поздно. Германия, как заверило ранее правительство, в любом случае больше не поставляет оружие Израилю.

Зенке Хильбранс (Sönke Hilbrans), старший советник по юридическим вопросам ЕЦПЧ, неудовлетворен аргументацией суда: "Суд не проверил эту информацию. Вместо этого пострадавших просят доказать обратное (что Германия продолжает поставки оружия Израилю. - Ред.), чего никто, помимо членов федерального правительства, сделать не может". На самом деле в данный момент нет открытой публичной информации о том, какие новые лицензии на экспорт оружия в Израиль Минэкономики ФРГ выдает или отказывает в их выдаче.

Противоречивые сигналы со стороны властей

В результате для многих действия и заявления властей выглядят противоречивыми. "Информация от немецкого правительства крайне непрозрачна, когда речь идет об экспорте оружия (в Израиль. - Ред.). Теперь каждый может интерпретировать ситуацию как угодно - те, кто говорят, что правительство ввело запрет, могут ссылаться на данные по боевому оружию. А те, кто утверждают, что экспорт продолжается, - на другие поставки и заявления властей. Это действительно плохая информационная политика, - убежден Макс Матшлер (Max Mutschler), старший научный сотрудник Боннского международного центра изучения конфликтов (BICC).

Макс Матшлер Фото: privat

Многие наблюдатели считают, что правительство ФРГ действительно стало более осторожным при одобрении новых лицензий на экспорт оружия Израилю как из-за многочисленных сообщений о предполагаемых военных преступлениях, совершаемых бойцами ЦАХАЛ, так и из-за судебных исков. Источники, знакомые с ситуацией с последними, рассказали DW на условиях анонимности, что обеспокоенность положением в секторе Газа и угроза возможного судебного преследования Германии действительно заставили ее власти взять паузу.

"Но есть и другая интерпретация, - продолжает Матшлер. - Многие экспортные поставки оружия были одобрены еще в 2023 году - после 7 октября и в декабре. Вполне возможно, что все, что было на столе тогда, и что Израиль быстро заказал после 7 октября, было очень быстро одобрено, так что в первой половине 2024-го осталось не так много экспортных лицензий, которые нужно было выдать". Он полагает, что, скорее всего, имело место сочетание обоих факторов - первые заявки были оперативно одобрены в конце 2023 года, а затем Берлин стал более неохотно делать это с новыми, опасаясь юридических проблем.

В любом случае курс немецкого правительства на принципиальную поддержку Израиля, похоже, не изменился. Андреас Криг (Andreas Krieg), доцент в области оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, исходит из того, что ФРГ остается, вероятно, самым произраильским государством в мире, и что его власти "все еще очень стараются это делать, они все еще стоят на стороне Израиля, все еще хотят экспортировать (ему оружие. - Ред.)". В то же время, он подозревает, что правительство Германии затягивает с выдачей новых лицензий в ожидании юридического заключения на сей счет. "Я думаю, что это не политическое решение, а чисто юридическое", - уточнил Криг в интервью DW.

Но гораздо большее беспокойство, по его оценке, вызывает отсутствие политического или широкого общественного давления на немецкое правительство с целью заставить его быть более открытым в вопросах военной поддержки Израиля. "Медиаландшафт в Германии и общественный дискурс почти исключительно на стороне Израиля. И очень мало звучит голосов - если они вообще есть, - осуждающих то, что Израиль делает в Газе. Поэтому я думаю, что у властей ФРГ гораздо больше свободы действий, чем, скажем, у британских. В этом контексте им не нужно быть сильно открытыми в своих действиях", - заключил Андреас Криг.