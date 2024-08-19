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AI осудила поставки оружия в регионы конфликтов

Александра Иванова
19 августа 2024 г.

Некоторые из крупнейших мировых экспортеров открыто нарушают ограничительные правила Международного договора о торговле оружием, заявили в AI.

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Военные разрушения в секторе Газа, август 2024 года
Военные разрушения в секторе Газа, август 2024 годаФото: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) подчеркнула неприемлемость поставок вооружений в регионы военных конфликтов - такие, как Ближний Восток. "Некоторые из крупнейших мировых экспортеров открыто нарушают ограничительные правила Международного договора о торговле оружием", - заявили представители AI в понедельник, 19 августа, - в день начала в Женеве заседания рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении .

По оценке правозащитников, незаконные поставки оружия привели к масштабным человеческим жертвам в секторе Газа, Судане, Мьянме и на других территориях. В AI отметили, что с момента вступления в силу Международного договора о торговле оружием (МДТО) в декабре 2014 года организация зафиксировала ряд фактов незаконных поставок, которые привели к серьезным злоупотреблениям.

Кто не является участником Договора о торговле оружием

В апреле 2013 года на Генеральной Ассамблее ООН более 150 государств, включая Германию, на голосовании поддержали договор о торговле оружием. Этот документ вступил в силу 24 декабря 2014 года. На сегодняшний день его участником является 81 государство, 130 государств подписали его.

Участниками МДТО не являются, в частности, Россия, Украина, США, Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия.

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