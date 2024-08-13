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В США одобрили поставки оружия в Израиль на 20 млрд долларов

Анастасия Аринушкина
14 августа 2024 г.

Речь идет в том числе о поставках Израилю 50 истребителей F-15 и 33 тысяч единиц боеприпасов, сообщили в Госдепартаменте США.

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Истребитель F-15 (фото из архива)
Истребитель F-15 (фото из архива)Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/ZUMA/picture alliance

США одобрили дополнительный экспорт вооружения в Израиль на сумму более 20 млрд долларов (около 18,2 млрд евро). Как сообщил во вторник, 13 августа, Госдепартамент, речь идет, в частности, о 50 истребителях F-15 и 33 тысячах единиц боеприпасов. Это должно улучшить "способность Израиля реагировать на нынешние и будущие вражеские угрозы", отметили в ведомстве.

Согласно уведомлению, направленному в Конгресс США, стоимость истребителей F-15 составляет 18,25 млрд долларов (около 16,6 млрд евро), и они должны быть поставлены в 2029 году. Кроме того, министерство обороны Израиля также закупит в США до 50 000 минометных снарядов и военные транспортеры.

В мае президент США Джо Байден объявил о приостановке поставок авиационных бомб в Израиль в связи с опасениями, что они могут использоваться в военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Однако, по данным Вашингтона, это решение не затрагивало поставки других типов вооружений.

В отношении поставок истребителей F-15  в Госдепартаменте пояснили, что США "привержены безопасности Израиля". Для национальных интересов США "критически важно поддерживать Израиль в развитии и поддержании сильного оборонного потенциала", подчеркнули в ведомстве.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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