Шольц: Германия продолжит поставлять оружие Израилю

Германия продолжит поставлять оружие Израилю, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время дебатов в бундестаге. Немецкие парламентарии почтили минутой молчания память жертв атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Германия продолжит поставлять оружие Израилю, заверил Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы поставляли оружие и будем поставлять оружие. Скоро будут новые поставки", - сказал канцлер ФРГ в ходе дебатов в бундестаге в четверг, 10 октября.

Таким образом Шольц отреагировал на обвинение председателя оппозиционного консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Тот заявил, что правительство ФРГ якобы отказалось разрешать дальнейший экспорт боеприпасов в Израиль и поставки этой стране запчастей для танков.

Фридрих Мерц является также кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС и баварского Христианско-социального союза (ХСС). Сейчас ХДС/ХСС - самая популярная политическая сила Германии. Опросы показывают, что ее сейчас готовы поддержать 33 процента избирателей. Правящая коалиция, в которую входит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца, пользуется поддержкой 30 процентов. Следующие выборы в бундестаг назначены на 28 сентября 2025 года.

"7 октября время остановилось"

На пленарном заседании бундестага 10 октября немецкие парламентарии почтили минутой молчания память жертв террористической атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) назвала эту атаку поворотным моментом для народа Израиля, для Ближнего Востока и для евреев всего мира. Их мысли - с родственниками погибших и с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа, подчеркнула она. "Время для вас остановилось 7 октября", - сказала Бербель Бас.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула, что поддержка Германией права Израиля на самооборону не противоречит международному гуманитарному праву. Берлин каждый день борется за то, чтобы жителям сектора Газа поступала гумпомощь, указала Бербок. "Израиль сможет жить в мире в долгосрочной перспективе только в том случае, если его соседи, палестинцы, также смогут жить в мире в долгосрочной перспективе", - добавила она.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. В конце сентября Израиль также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.