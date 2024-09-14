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В Израиле прошли митинги за освобождение заложников ХАМАС

Ася Миллер
15 сентября 2024 г.

Демонстранты требуют от властей прекратить огонь в секторе Газа и достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых террористами ХАМАС. По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС остаются 97 человек.

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Протестная акция в Тель-Авиве 14 сентября 2024 года
Протестная акция в Тель-Авиве 14 сентября 2024 годаФото: Mahmoud Illean/AP Photo/picture alliance

В нескольких городах Израиля в субботу, 14 сентября, в очередной раз прошли митинги с требованием прекращения огня в секторе Газа и достижения соглашения об освобождении заложников, находящихся в плену у террористической группировки ХАМАС. На акции протеста вышли тысячи человек.

На митинге в Тель-Авиве, прошедшем под лозунгом "Мы не бросим их - мы не сдадимся", прозвучала тридцатисекундная аудиозапись пленного израильского солдата, найденная накануне в секторе Газа. В ней он обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху с просьбой обменять заключенных в израильских тюрьмах боевиков ХАМАС на удерживаемых в секторе Газа израильтян.

В руках ХАМАС находится около 100 заложников

По прошествии 11 месяцев с нападения ХАМАС на Израиль во власти террористов, по различным данным, находятся от 97 до 101 заложников. 33 из них, судя по всему, мертвы. В конце августа в одном из подземных туннелей ХАМАС у города Рафах были обнаружены тела шестерых заложников. Как сообщило министерство здравоохранения Израиля после судебно-медицинской экспертизы, они были убиты "террористами ХАМАС посредством нескольких выстрелов с близкого расстояния" за 2-3 суток до прибытия израильских военных.

Вдова одного из найденных убитыми заложников Михаль Лобанов отметила, что была шокирована условиями содержания пленных в туннеле возле Рафаха. "Их могло бы спасти соглашение. Я хочу, чтобы вы сделали все возможное, чтобы конец для других заложников был иным", - заявила она.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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