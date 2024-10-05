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Израиль - год после 7 октября: от солидарности к расколу

Феликс Тамсут | Виталий Кропман
5 октября 2024 г.

Теракт 7 октября потряс Израиль и вызвал сильное чувство солидарности среди израильтян. Однако вскоре старые разногласия вернулись, хотя и вокруг новой проблемы: судьба заложников, удерживаемые ХАМАС в Газе.

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Акция родственников заложников в Тель-Авиве
Акция родственников заложников в Тель-АвивеФото: Florion Goga/REUTERS

В Тель-Авиве, финансовом и культурном центре Израиля, многие городские небоскребы  задрапированы израильским флагом, рядом с которым написаны два слова на иврите: Beyachad Nenatze'ach - "Вместе мы победим".

Но при ближайшем рассмотрении картина вырисовывается совсем другая. С одной стороны, на улицах города плакаты и объявления семей тех, кто находится в заложниках в Газе, призывающие к заключению сделки по их возвращению домой - даже ценой прекращения войны против террористического движения ХАМАС. С другой, - изображения погибших солдат и требования продолжать войну до "полной победы".

Нынешний раскол в израильском обществе вряд ли можно лучше проиллюстрировать.  Противостояние, до глубины души потрясшее население страны, проходит по вопросу: стоит ли возвращение заложников домой того, чтобы закончить войну?

Общество в глубоком шоке

Уже за несколько месяцев до терактов 7 октября израильское общество вряд ли можно было назвать единым. В течение нескольких месяцев проходили акции протеста против предложенных правительством судебных реформ.

Затем произошла атака ХАМАС, в результате которой погибло около 1200 человек, в основном мирные жители, и более 250 человек были взяты в заложники. Германия, США, ЕС и другие страны считают ХАМАС террористической организацией.

Израильтяне сдают кровь для пострадавших в теракте 7 октября
Израильтяне сдают кровь для пострадавших в теракте 7 октябряФото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Израильское общество оказалось в состоянии глубокого шока. Многим казалось, что правительство не в состоянии справиться с кризисом. Появились гражданские центры по чрезвычайным ситуациям, которые организовывали все: от сбора денег на нужды армии до организации гостиниц и жилья для тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома, или подбора работников для сельского хозяйства, чтобы заменить рабочих-иммигрантов, уехавших из-за войны.

В некотором смысле гражданское общество и частные инициативы взяли на себя роль правительства, чувствуя, что только они поддерживают страну.

Горькие разногласия в Израиле

Прошел год, и от того духа единения мало что осталось. Старые разногласия вернулись, хотя на этот раз они сосредоточены вокруг войны и заложников, удерживаемых в Газе.

В конце концов, поддержка призывов к заключению сделки по освобождению заложников стала синонимом неприятия политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении войны.

Оскорбления в адрес членов семей заложников стали обычным делом - как в социальных сетях, так и на улицах, вплоть до физических нападений. Многих родственников заложников называют "смоланим", что означает "левый" - термин, который уже давно стал оскорблением в некоторых слоях израильского общества.

По мнению большинства сторонников ультраправого правительства Израиля, кампания за освобождение заложников перешла под контроль тех, кто желает краха нынешнему кабинету министров.

Протесты против правительства Израиля
Протесты против правительства ИзраиляФото: Jack GUEZ/AFP

Гиль Дикманн, двоюродный брат убитого заложника Кармеля Гата и известный участник кампании семей заложников, рассказал о комментариях, которые он получает в социальных сетях после гибели своего двоюродного брата. "Они говорят, что я виновен в убийстве Кармель... Смерть Кармеля развлекает их и порождает новые словесные атаки", - пояснил он.

Во многих комментариях утверждается, что кампания за освобождение заложников дает ХАМАС ощущение, что террористы могут усилить свои требования на переговорах с Израилем. По мнению Дикмана, такие комментарии идут на пользу только одному человеку: премьер-министру Нетаньяху. "Это насилие, осуществляемое руками правительства в отношении семей заложников", - говорит он.

Как сформировать "сферу согласия"?

Шмуэль Рознер, социолог и журналист Израильской общественной телерадиовещательной корпорации, в своем подкасте рассказал о том, что он называет "сферой согласия", то есть о плоскости, на которой израильтяне, представляющие разные политические силы, способны договориться друг с другом по основным проблемам.

Фундаментальные вопросы, определяющие такую сферу, по словам Рознера, изменились с 7 октября. "С одной стороны, есть вопросы, которые теперь ушли с повестки дня, например, присутствие ЦАХАЛ на Западном берегу и в Газе", - поясняет он. По словам Рознера, атаки ХАМАС сделали очевидным для многих израильтян, что такое присутствие важно для безопасности страны, а значит, оккупация Западного берега, считающаяся незаконной по международному праву, после 7 октября рассматривается большей частью населения как необходимость.

Израильские военные на месте нападения боевиков на фестиваль Supernova
Израильские военные на месте нападения боевиков ХАМАС на фестиваль SupernovaФото: Leon Neal/Getty Images

С другой стороны, говорит он, война дала радикальным группам в израильском обществе возможность узаконить некоторые идеи, которые раньше были запретными. Одним из таких примеров, поясняет Рознер, является так называемый "трансфер" - насильственное вытеснение палестинцев со всей территории: от реки Иордан до Средиземного моря. "Раньше такие идеи находились на задворках израильского общества, а теперь говорить о них стало допустимым", - указывает журналист.

Результатом, по мнению Рознера, стало повторение конфликтов, которые, как считали многие израильтяне, остались позади. "Это усложняет создание сферы согласия", - подчеркивает он.

Израильтяне не чувствуют себя в безопасности

За прошедший год после самого страшного в истории Израиля теракта, на фоне войны с ХАМАС в Газе, судьбы множества заложников, все еще удерживаемых исламистами, десятков тысяч израильтян, которые не смогли вернуться домой на севере страны и боестолкновений с "Хезболлах" в Ливане, есть один ключевой вопрос: чувствуют ли израильтяне себя в большей безопасности в результате действий их правительства?

В аэропорту Тель-Авива
Эмиграция из Израиля растет: в аэропорту Тель-АвиваФото: Gil Cohen-Magen/AFP

Опрос, проведенный в сентябре 2024 года израильским Институтом исследований национальной безопасности (INSS), показывает, что это не так. Согласно его результатам, 31% израильтян оценивают чувство безопасности как "низкое" или "очень низкое", в то время как только 21% заявили, что их чувство безопасности "высокое" или "очень высокое".

Число израильтян, покидающих страну, росло еще до 7 октября: официальная статистика Центрального статистического бюро Израиля показывает, что в 2023 году страну покинуло больше израильтян, чем годом ранее. Предварительные данные за 2024 год свидетельствуют о еще большем росте числа эмигрирующих израильтян.

Однако на фоне жарких дебатов улицы Тель-Авива по-прежнему полны небольших наклеек. На них изображены лица, имена и истории. Это лица тех, кто погиб 7 октября или во время войны в Газе. Возможно, их истории - последнее, вокруг чего осталось сплотиться израильскому обществу.

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