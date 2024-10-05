Израиль - год после 7 октября: от солидарности к расколу

Теракт 7 октября потряс Израиль и вызвал сильное чувство солидарности среди израильтян. Однако вскоре старые разногласия вернулись, хотя и вокруг новой проблемы: судьба заложников, удерживаемые ХАМАС в Газе.

В Тель-Авиве, финансовом и культурном центре Израиля, многие городские небоскребы задрапированы израильским флагом, рядом с которым написаны два слова на иврите: Beyachad Nenatze'ach - "Вместе мы победим".

Но при ближайшем рассмотрении картина вырисовывается совсем другая. С одной стороны, на улицах города плакаты и объявления семей тех, кто находится в заложниках в Газе, призывающие к заключению сделки по их возвращению домой - даже ценой прекращения войны против террористического движения ХАМАС. С другой, - изображения погибших солдат и требования продолжать войну до "полной победы".

Нынешний раскол в израильском обществе вряд ли можно лучше проиллюстрировать. Противостояние, до глубины души потрясшее население страны, проходит по вопросу: стоит ли возвращение заложников домой того, чтобы закончить войну?

Общество в глубоком шоке

Уже за несколько месяцев до терактов 7 октября израильское общество вряд ли можно было назвать единым. В течение нескольких месяцев проходили акции протеста против предложенных правительством судебных реформ.

Затем произошла атака ХАМАС, в результате которой погибло около 1200 человек, в основном мирные жители, и более 250 человек были взяты в заложники. Германия, США, ЕС и другие страны считают ХАМАС террористической организацией.

Израильтяне сдают кровь для пострадавших в теракте 7 октября Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Израильское общество оказалось в состоянии глубокого шока. Многим казалось, что правительство не в состоянии справиться с кризисом. Появились гражданские центры по чрезвычайным ситуациям, которые организовывали все: от сбора денег на нужды армии до организации гостиниц и жилья для тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома, или подбора работников для сельского хозяйства, чтобы заменить рабочих-иммигрантов, уехавших из-за войны.

В некотором смысле гражданское общество и частные инициативы взяли на себя роль правительства, чувствуя, что только они поддерживают страну.

Горькие разногласия в Израиле

Прошел год, и от того духа единения мало что осталось. Старые разногласия вернулись, хотя на этот раз они сосредоточены вокруг войны и заложников, удерживаемых в Газе.

В конце концов, поддержка призывов к заключению сделки по освобождению заложников стала синонимом неприятия политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении войны.

Оскорбления в адрес членов семей заложников стали обычным делом - как в социальных сетях, так и на улицах, вплоть до физических нападений. Многих родственников заложников называют "смоланим", что означает "левый" - термин, который уже давно стал оскорблением в некоторых слоях израильского общества.

По мнению большинства сторонников ультраправого правительства Израиля, кампания за освобождение заложников перешла под контроль тех, кто желает краха нынешнему кабинету министров.

Протесты против правительства Израиля Фото: Jack GUEZ/AFP

Гиль Дикманн, двоюродный брат убитого заложника Кармеля Гата и известный участник кампании семей заложников, рассказал о комментариях, которые он получает в социальных сетях после гибели своего двоюродного брата. "Они говорят, что я виновен в убийстве Кармель... Смерть Кармеля развлекает их и порождает новые словесные атаки", - пояснил он.

Во многих комментариях утверждается, что кампания за освобождение заложников дает ХАМАС ощущение, что террористы могут усилить свои требования на переговорах с Израилем. По мнению Дикмана, такие комментарии идут на пользу только одному человеку: премьер-министру Нетаньяху. "Это насилие, осуществляемое руками правительства в отношении семей заложников", - говорит он.

Как сформировать "сферу согласия"?

Шмуэль Рознер, социолог и журналист Израильской общественной телерадиовещательной корпорации, в своем подкасте рассказал о том, что он называет "сферой согласия", то есть о плоскости, на которой израильтяне, представляющие разные политические силы, способны договориться друг с другом по основным проблемам.

Фундаментальные вопросы, определяющие такую сферу, по словам Рознера, изменились с 7 октября. "С одной стороны, есть вопросы, которые теперь ушли с повестки дня, например, присутствие ЦАХАЛ на Западном берегу и в Газе", - поясняет он. По словам Рознера, атаки ХАМАС сделали очевидным для многих израильтян, что такое присутствие важно для безопасности страны, а значит, оккупация Западного берега, считающаяся незаконной по международному праву, после 7 октября рассматривается большей частью населения как необходимость.

Израильские военные на месте нападения боевиков ХАМАС на фестиваль Supernova Фото: Leon Neal/Getty Images

С другой стороны, говорит он, война дала радикальным группам в израильском обществе возможность узаконить некоторые идеи, которые раньше были запретными. Одним из таких примеров, поясняет Рознер, является так называемый "трансфер" - насильственное вытеснение палестинцев со всей территории: от реки Иордан до Средиземного моря. "Раньше такие идеи находились на задворках израильского общества, а теперь говорить о них стало допустимым", - указывает журналист.

Результатом, по мнению Рознера, стало повторение конфликтов, которые, как считали многие израильтяне, остались позади. "Это усложняет создание сферы согласия", - подчеркивает он.

Израильтяне не чувствуют себя в безопасности

За прошедший год после самого страшного в истории Израиля теракта, на фоне войны с ХАМАС в Газе, судьбы множества заложников, все еще удерживаемых исламистами, десятков тысяч израильтян, которые не смогли вернуться домой на севере страны и боестолкновений с "Хезболлах" в Ливане, есть один ключевой вопрос: чувствуют ли израильтяне себя в большей безопасности в результате действий их правительства?

Эмиграция из Израиля растет: в аэропорту Тель-Авива Фото: Gil Cohen-Magen/AFP

Опрос, проведенный в сентябре 2024 года израильским Институтом исследований национальной безопасности (INSS), показывает, что это не так. Согласно его результатам, 31% израильтян оценивают чувство безопасности как "низкое" или "очень низкое", в то время как только 21% заявили, что их чувство безопасности "высокое" или "очень высокое".

Число израильтян, покидающих страну, росло еще до 7 октября: официальная статистика Центрального статистического бюро Израиля показывает, что в 2023 году страну покинуло больше израильтян, чем годом ранее. Предварительные данные за 2024 год свидетельствуют о еще большем росте числа эмигрирующих израильтян.

Однако на фоне жарких дебатов улицы Тель-Авива по-прежнему полны небольших наклеек. На них изображены лица, имена и истории. Это лица тех, кто погиб 7 октября или во время войны в Газе. Возможно, их истории - последнее, вокруг чего осталось сплотиться израильскому обществу.