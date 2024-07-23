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Визит Нетаньяху в Вашингтон: критика как в США, так и дома

Жанель Дюмалаон
23 июля 2024 г.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступит перед Конгрессом США - на фоне протестов, бойкота выступления некоторыми законодателями-демократами и критики как внутри страны, так и за рубежом.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Cohen-Magen/REUTERS

Когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний раз выступал в американском Конгрессе, он обрушился с критикой на важный дипломатический проект тогдашней администрации Барака Обамы - сделку по ядерной программе Ирана, что в итоге привело к напряженным отношениям премьера с Белым домом.

Девять лет спустя Нетаньяху снова должен держать речь на Капитолийском холме - это произойдет 24 июля. И на этот раз обстановка, сопутствующая поездке израильского лидера в США, еще более накаленная. Барбара Славин, эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке вашингтонского аналитического Центра Стимсона, считает, что время для визита не может быть хуже.

"Если бы он согласился на прекращение огня (в секторе Газа. - Ред.) несколько месяцев назад и начал процесс восстановления Газы, возможно (это было бы подходящим моментом. - Ред.). Показать себя сейчас в Вашингтоне - это невероятная наглость", - убеждена Славин.

Нетаньяху представит "правду о нашей справедливой войне"

Администрация Байдена подвергается критике как внутри страны, так и за рубежом за то, что ей не удается провести грань между поддержкой ключевого союзника на Ближнем Востоке и предоставлением премьеру Нетаньяху возможности проводить военные операции, которые привели к серьезному гуманитарному кризису в секторе Газа и гибели, по данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, 38 000 человек. Израиль и ХАМАС находятся в состоянии войны с 7 октября 2023 года, когда эта радикальная исламистская группировка, признанная ЕС, Германией, США и многими странами Запада террористической организацией, напала на Израиль, убив, по данным его властей, более 1100 израильтян и захватив 251 заложника.

Биньямин Нетаньяху с израильскими военными в Рафахе
Нетаньяху говорит, что Израиль ведет справедливую войну против ХАМАСФото: Avi Ohayon/Israel Prime Minister's Office/AP/picture alliance

В ответ на приглашение выступить в американском Конгрессе Нетаньяху заявил, что постарается "донести до представителей американского народа и всего мира правду о нашей справедливой войне против тех, кто стремится нас уничтожить". Тем не менее в США накануне визита израильского премьера уже запланированы массовые акции протеста. Несколько конгрессменов от Демократической партии пообещали, что будут бойкотировать его выступление. Это, в частности, члены прогрессивной фракции Конгресса - группы законодателей левого крыла Демпартии, которые в последние месяцы выступают с резкой критикой действий Израиля.

Однако Йон Альтерман, директор Ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS), отмечает, что Нетаньяху хочет передать послание не только Конгрессу. "У него на уме две аудитории - одна из них американская, он хочет заручиться поддержкой Израиля со стороны Конгресса. Он также думает и о внутренней аудитории - многие израильтяне расстроены тем, как идет война. Они расстроены из-за заложников, - поясняет Альтерман. - Я думаю, он хочет продемонстрировать, что не разрушил американо-израильские отношения, как утверждают некоторые его политические критики. Что его интересует гораздо меньше, так это то, что думает администрация Байдена".

Американо-израильские разногласия

В последние месяцы несколько ключевых событий углубили разрыв между США и израильским руководством. Например, Белый дом приостановил поставки некоторых видов оружия на фоне опасений по поводу израильского наступления в Рафахе. Опубликованный Нетаньяху видеоролик, в котором утверждалось, что США отказывают Израилю в поддержке даже в большей степени, чем было обнародовано, также возмутил Вашингтон.

Барбара Славин
Барбара СлавинФото: Stimson Center

Кроме того, израильский премьер-министр до сих пор не согласился на поддерживаемую США сделку по прекращению огня в Газе и освобождению захваченных ХАМАС заложников. Барбара Славин указывает, что приглашение Нетаньяху выступить в Конгрессе, направленное в мае лидерами Палаты представителей и Сената, вероятно, было сделано в расчете на то, что общие условия к этому времени улучшатся - а этого не произошло.

"Я думаю, что ожидалось, что к концу июля, а это уже девятый месяц войны, будет прекращен огонь и разработан план того, что произойдет далее, - продолжает Славин. - Вместо этого мы видим, что Нетаньяху по-прежнему у руля, и он полагается исключительно на правую коалицию, которая не только продолжает эту отвратительную войну в Газе, но и захватывает все больше и больше территорий Западного берега (реки Иордан. - Ред.), чтобы убедиться, что палестинского государства никогда не будет".

Опасения по поводу расширения масштабов войны, против чего однозначно выступают США, также велики. Тем более что Израиль и пользующаяся поддержкой Ирана ливанская "Хезболлах" регулярно обмениваются ударами на границе Израиля и Ливана.

Давление на Нетаньяху в самом Израиле

Предстоящая поездка Биньямина Нетаньяху в Вашингтон подверглась тщательному анализу и дома. Около 500 израильских ученых обратились к Конгрессу США с призывом не приглашать премьера, утверждая, что разрешение там ему выступить "может снизить растущее общественное давление на Нетаньяху со стороны международного сообщества с целью заставить его согласиться на сделку по заложникам, которая находится на столе переговоров". В Израиле оппозиционеры в ходе дебатов в Кнессете также призвали Нетаньяху либо объявить перед Конгрессом о своем согласии на сделку по заложникам, либо вообще не ездить в Вашингтон.

Майя Роман, чей родственник по-прежнему находится в плену у боевиков ХАМАС, не думает, что Нетаньяху сделает это, но сохраняет надежду, что он может так поступить. То, что сделка по заложникам остается в центре внимания, побуждает ее также совершить поездку в Вашингтон в то время, когда там будет выступать в Конгрессе Нетаньяху. "Он будет говорить об испытаниях, через которые мы прошли. И все это правда и важно, чтобы люди помнили об этом. Но мне кажется, что если он будет говорить об этих вещах, не будучи приверженцем сделки, то окажет нам плохую услугу", - полагает Роман.

"По сути, он берет нашу боль и использует ее в корыстных целях, а не для наших целей, не для возвращения наших любимых. Если кто-то собирается использовать нашу историю и то, через что мы прошли с 7 октября, то он должен знать, что ужасные, страшные испытания, через которые прошли семьи, должны служить тому, чтобы наши любимые вернулись", - подчеркнула Майя Роман.

Нетаньяху тянет время?

При всей шумихе вокруг поездки Нетаньяху Альтерман из CSIS считает, что премьер Израиля преследует вполне практическую цель: отсрочить угрозу своему лидерству на родине.

"Визит приходится на конец срока полномочий Кнессета, после него Кнессет уходит на летние каникулы, а затем на еврейские праздники осенью. Кнессет не будет заседать примерно с момента окончания визита Нетаньяху и почти до президентских выборов в США, - продолжает Альтерман. - И поэтому для Нетаньяху, который беспокоится о своем политическом выживании, смысл в том, что можно сказать: "Хорошо, подождем, пока этот американский визит закончится, но тогда Кнессет не будет работать. И тогда мы подождем до выборов в США". Свалить правительство, когда Кнессет не проводит заседаний, будет очень сложно, уточнил Альтерман.

Помимо единственного вызывающего разногласия повода для визита Нетаньяху в Соединенные Штаты есть признаки того, что давно установившийся статус-кво, на котором держатся американо-израильские отношения, меняется, констатируют наблюдатели.

Акция протеста возле Белого дома, участники которой выступают против поддержки Вашингтоном Израиля
В США проходят бурные протесты против поддержки Вашингтоном ИзраиляФото: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Бойкот выступления в Конгрессе израильского премьера некоторыми законодателями-демократами свидетельствует о разрыве двухпартийного консенсуса, который традиционно считался само собой разумеющимся, когда речь шла о поддержке Израиля со стороны США. А вспыхнувшие по всей Америке протесты в студенческих городках, участники которых выражали несогласие с войной в Газе, являются для многих предвестниками поколенческого и идеологического сдвига в восприятии Израиля в США.

"Молодые люди не помнят о том, как маленький и счастливый Израиль боролся за свое существование. Они знают только Израиль, который убивает палестинцев. Поэтому они не видят в нем демократического союзника. Они не видят страну, с которой мы разделяем общие ценности, - добавляет Барбара Славин. - Я думаю, что Израилю грозит реальная опасность потерять целое поколение в США. Возможно, мы не увидим этого сразу, но увидим через пять, десять, двадцать лет".

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