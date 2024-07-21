ЕС поддержал решение суда ООН по палестинским территориям

Европейский Союз приветствовал постановление Международного суда ООН в Гааге, согласно которому политика Израиля по созданию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право. Заключение суда о незаконности сохраняющегося присутствия Израиля на палестинских территориях соответствует в целом позиции Брюсселя, заявил вечером в субботу, 20 июля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"На фоне нарушений норм международного права во всем мире мы морально обязаны подтвердить нашу непоколебимую приверженность всем решениям суда ООН независимо от того, по каким вопросам они вынесены. Нам нужно тщательно проанализировать заключение Международного суда и его возможные последствия для политики Евросоюза", - сказал Боррель.

"Незаконная оккупация палестинских территорий"

Международный суд ООН 19 июля призвал Израиль "как можно скорее прекратить оккупацию палестинских территорий". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это постановление "лживым решением". Постановление суда не обязательно к исполнению, но на фоне войны Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа оно способно привести к усилению давления на Израиль, отмечает агентство AFP.

В 1967 году Израиль, опасаясь возможной агрессии арабских государств, нанес упреждающий удар и захватил в числе прочего сектор Газа и Западный берег реки Иордан. С тех пор израильские власти поддерживают строительство еврейских поселений на оккупированных территориях. В настоящее время в таких поселениях проживают около 400 тысяч израильтян.

В 2005 году Израиль полностью освободил сектор Газа. Годом позже в этом регионе были проведены выборы, победу на которых одержало палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС. В Европейском Союзе, Великобритании и США оно признано террористической организацией.