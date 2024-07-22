В Израиле подтвердили смерть еще двух заложников ХАМАС

Тела 35-летнего Ягава Бухштаба и 76-летнего Алекса Данцига все еще находятся во власти ХАМАС, решение признать их погибшими основано на данных спецслужб, заявила израильская армия.

В Израиле сообщили о смерти еще двух заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС в ходе атаки 7 октября 2023 года. Родственники 76-летнего Алекса Данцига и 35-летнего Ягава Бухштаба были проинформированы об их гибели, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 22 июля.

Оба мужчины были "жестоко похищены в сектор Газа" 7 октября прошлого года, их тела удерживает террористическая группировка ХАМАС, отметили в израильской армии. Решение признать их погибшими было основано на информации спецслужб и одобрено форумом экспертов, указывается в заявлении. Обстоятельства смерти расследуют власти Израиля.

Родственники призывают добиться возвращения остающихся заложников

В свою очередь Форум семей заложников отметил, что данное известие является "ясным напоминанием о срочной необходимости" возвращения домой захваченных заложников. "Ягав и Алекс были захвачены живыми и должны были вернуться живыми к своим семьям и в свою страну", - указывается в заявлении.

По этим данным, Ягав Бухштаб был похищен из кибуца Нирим вместе со своей женой, которая после 50 дней в плену была освобождена. Выходец из Польши Алекс Данциг - сын переживших Холокост и историк, он работал в мемориальном комплексе "Яд Вашем".

Форум семей заложников раскритиковал безуспешные переговоры о возвращении остающихся во власти ХАМАС заложников, назвав смерть еще двух человек "трагическим примером последствий колебаний в переговорах".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.