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Израиль возобновит переговоры о вызволении заложников ХАМАС

Олег Соколенко
21 июля 2024 г.

Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с террористическим движением ХАМАС об освобождении удерживаемых им заложников. Делегацию возглавит директор израильской разведки "Моссад".

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Директор МОССАД Давид Барнеа возглавит делегацию Израиля на переговорах с ХАМАС об освобождении заложников
Директор МОССАД Давид Барнеа возглавит делегацию Израиля на переговорах с ХАМАС об освобождении заложниковФото: Amir Cohen/REUTERS

Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с террористическим движением ХАМАС об освобождении удерживаемых им заложников. Об этом сообщило вечером в воскресенье, 21 июля, агентство dpa.

Делегация отправится в столицу Катара Доху в четверг, 25 июля, ее возглавит директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа. Решение об отправке этой делегации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял после нескольких часов консультаций со своими ближайшими советниками, сообщают СМИ.

По данным dpa, Барнеа должен был прилететь в Катар еще на уходящей неделе, однако его поездка была отложена. Сообщалось также, что в Доху для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников отправится глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Катар и США вместе с Египтом выступают посредниками в этих переговорах.

Прогресс в переговорах Израиля и ХАМАС

12 июля президент США Джо Байден заявил, что власти Израиля и руководство движения ХАМАС согласовали рамки договоренностей о прекращении огня между ними и освобождении заложников. При этом американский лидер добавил, что сторонам "предстоит еще много работы".

7 июля по всему Израилю прошли очередные многотысячные акции протеста с требованием к правительству страны договориться с террористами, чтобы те освободили заложников. Демонстранты также требовали отставки правительства и досрочных выборов в Кнессет (парламент страны). Протесты были приурочены к печальной годовщине - прошло ровно девять месяцев после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное террористам министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

За все время после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильским силовикам удалось спасти лишь нескольких заложников. Еще более 100 были освобождены в рамках временного режима прекращения огня, действовавшего с 24 ноября до 1 декабря 2023 года. В ответ Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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