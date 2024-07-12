Паспорт ФРГ: нужно ли признание права Израиля существовать?

Статья в Financial Times утверждает: желающие получить немецкий паспорт должны признавать право Израиля на существование. Так ли это? Разъяснение DW.

В конце июня в Германии вступил в силу новый закон о гражданстве. Его целью правительство в Берлина называет ускорение процесса натурализации, но в то же время и ужесточение условий получения немецкого паспорта. Среди них - приверженность свободному и демократическому общественному порядку Федеративной Республики Германия, так называемая декларация лояльности.

Именно этому вопросу посвятила британская газета Financial Times (FT) свою статью под заголовком "Новые граждане Германии должны признавать право Израиля на существование" . Ряд СМИ, включая американскую телекомпанию CNN, израильскую газету Haaretz и китайское государственное СМИ CGTN Europe, подхватили такую интерпретацию.

Утверждение FT разошлось по соцсетям, вызывая жаркие споры и даже оскорбления в адрес германского правительства. Один из пользователей назвал такое требование "унижением", особенно для палестинских мигрантов, которые хотят получить немецкое гражданство.

От чего отталкивается Financial Times?

FT основывает свое утверждение на двух изменениях, которые вносятся в процедуру натурализации. Первое заключается в том, что вопросы на такие темы, как антисемитизм, право Государства Израиль на существование и еврейская жизнь в Германии, будут включены в более чем 300 вопросов теста на гражданство.

Кроме того, журналисты обратили внимание на дополнение, внесенное в декларацию лояльности. Среди прочего, закон теперь также требует признания того, что Германия несет "особую историческую ответственность" за правление национал-социалистов и его последствия, в частности за защиту еврейской жизни".

О чем идет речь в тесте на гражданство?

Тест на натурализацию, о котором говорит FT, представляет собой вопросник с несколькими вариантами ответов, которым проверяется знание истории Германии, социальных норм и Основного закона. В него не входят вопросы, касающиеся личного мнения или политических взглядах.

Лозунг "От реки до моря - Палестина будет свободной" (на снимке - на демонстрации в Мюнхене в октябре 2023) в Германии классифицируется как антисемитский, из-за него власти могут отказать в гражданстве Фото: Sachelle Babbar/Zuma/picture alliance

С принятием нового закона в тест добавлен вопрос: "Какие действия, связанные с Государством Израиль, запрещены в Германии?" Правильный ответ: "Публичные призывы к уничтожению Израиля". Одним из неправильных ответов является, например, "Публичная критика политики Израиля".

Какое новое требование для принятия гражданства ФРГ?

С 27 июня 2024 года параграф 10 Закона о гражданстве Германии в качестве дополнительного условия для получения немецкого паспорта требует от иностранца "признания особой исторической ответственности Германии за национал-социалистическое правление и за его последствия, в частности за защиту еврейской жизни", а также приверженности мирному сосуществованию народов и запрету на ведение агрессивной войны.

Исключение составляет федеральная земля Саксония-Анхальт: там претенденты должны фактически признать право Государства Израиль на существование.

Не требует ли новый пункт в скрытой форме признания права Израиля на существование?

Натурализации препятствуют расистские или антисемитские взгляды. Однако в этом нет ничего нового, поскольку они противоречат Основному закону ФРГ, а значит, и требованиям действовавшего ранее закона о гражданстве.

Поэтому само по себе сомнение в праве на существование не будет критерием, исключающим предоставление немецкого паспорта, поясняет представитель министерства внутренних дел Германии: "Если заявитель, к примеру, ставит под сомнение право Израиля на существование, органы по вопросам гражданства могут в процессе натурализации начать выяснять, не связаны ли такие заявления с антисемитскими настроениями".

Одним из признаков антисемитских позиций человека может быть то, что он строит их на "утверждении, что существование Государства Израиль - это расистский проект". Это формулировка Международного альянса в память Холокоста (IHRA), именно на его определение антисемитизма ориентируется и правительство Германии.

Кто решает, искренне ли заявление о лояльности?

Решать вопрос о том, не покривил ли душой претендент на немецкое гражданство, заявляя о своей благонадежности, должен в первую очередь чиновник, рассматривающий его ходатайство. Именно он определяет, заслуживают ли слова соискателя доверия или убедительно ли были развеяны сомнения в их искренности.

Однако получившие отказ могут обжаловать это решение в административном суде. И уж тогда точно потребуются доказательства честности декларации лояльности. К отказу в предоставлении гражданства могут привести, к примеру, антисемитские, расистские или прославляющие террор комментарии в соцсетях. Но и в этом нет ничего нового. Более того, прославление терактов в постах в социальных сетях скоро может стать достаточным основанием для высылки и депортации.

Как должна подаваться декларация лояльности?

Исполнение федерального закона находится в компетенции федеральных земель, поэтому вся процедура и формулировка декларации о приверженности Основному закону Германии могут различаться в деталях. Однако в любом случае ее нужно подавать лично в департамент по натурализации, поясняют юристы на сайте Migrando.de.

В некоторых землях желающие натурализоваться должны подписать соответствующую памятку. К примеру, в Гессене она содержит разъяснения о свободном демократическом общественном строе, различных формах экстремизма и о том, к каким последствиям могут привести ложные данные в декларации о лояльности - в таком случае власти могут отказать в предоставлении гражданства или лишить его постфактум.